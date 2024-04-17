Украинский журналист, писатель и публицист Павел Казарин рассказал, как изменилось отношение к мобилизации среди украинцев

Два года тому назад мы не думали о будущем. Оно не чувствовалось – зато было сплошное здесь и сейчас. Царил момент эмоционального перелома – и каждый сталкивался с персональной реакцией на стресс. У кого-то "беги", у кого-то "замри", у кого-то "бей". Последних было так много, что армия выросла втрое без особого труда. И на этом держалась следующие два года.

Но добровольцы – это исчерпывающий ресурс. В тот момент, когда он утончается, государство должно переходить от политики открытых дверей к политике "кнута и пряника". Поэтому нынешний закон о мобилизации должен стать "законом об ответственности" – для тех, кто задним числом хочет переписать социальный контракт с государством, вычеркнув оттуда пункт о защите страны. А заодно закон должен был стать тестом на способность политиков принимать непопулярные решения. Результат на столе.

Приблизительно половина украинцев считают этот уровень мобилизации "слишком высоким" или "оптимальным". Лишь каждый третий считает его "недостаточным". По идее в условиях войны закон о мобилизации должен идти по рельсам "государственной необходимости" и не зависеть от общественных настроений. Но политики отправили его рельсами "политической целесообразности".

В результате принятие закона превратилось в фестиваль популизма. Документ выхолостил и его финальным бенефициаром стала не армия, а те, кто хочет от нее скрыться. Уголовную ответственность изменили штрафы, принудительные меры – убрали или смягчили доступ ТЦК к актуальным базам данных – ограничили. В прошлом наличие политической воли позволяло проводить через парламент даже самые популярные законы – вроде рынка земли или медканабиса. Очевидно, в этот раз политической воли не было.

И нет ничего удивительного, что из закона убрали пункт о демобилизации. Чтобы вернуть домой тех, кто в начале войны стоял в очередях ТЦК, нужно, чтобы аналогичные очереди стояли туда и сегодня. А нынешняя редакция этого закона не гарантирует.

Не воевавшая часть общества замерла в удивительном шпагате, когда лозунг "нет капитуляции" дополняется требованием "нет мобилизации". Два года тылового существования приучили многих, что с войной можно не пересекаться – и люди надеются, что смогут сохранить этот статус-кво. Но поскольку признаваться в таком непрестижно – они как оправдание каждый раз выдвигают своей стране условия.

Одни требуют сначала отправить на фронт полицейских/депутатов/судей. Другие предлагают увеличить зарплаты военным, чтобы в ТЦК снова выстроились очереди. Третьи объясняют свое нежелание служить тем, что армия не отвечает их высоким стандартам. Четвертые уверяют, что родившиеся держать "экономический фронт", которого, как известно, не существует.

В основе всех этих объяснений – одна и та же идея, что воевать должен кто-то другой. Все эти условия – действительно оправдание. Все эти требования – разновидность мольбы.

На самом же деле, любые попытки обвинить систему – не более чем психологический прием. Людям удобно чувствовать себя жертвой, поскольку жертва всегда заслуживает сострадания. Поэтому они скрывают свое нежелание идти в армию под нагромождениями жалоб. Хотя на самом деле единственные жертвы ситуации – это не те, кто боятся впитаться в пиксель, а те, кто не может его снять из-за низких темпов мобилизации.

Впрочем, к этому же списку уловок можно отнести и все разговоры о том, что война – дело добровольцев. Подобный подход хорош для войны низкой интенсивности и не подходит для полномасштабного вторжения. Не считая того, мотивация – явление изменчивое. Мотивированные люди тоже могут выгореть. Немотивированные могут втянуться и найти себя в армии. Государству нужно быть бесстрастным арбитром в непопулярных процессах. Но, по иронии судьбы, она сегодня работает не на тех, кто ее защищает, а на тех, кто ее защищать не хочет.

В результате рождается странное двоемыслие, когда ВСУ имеют наибольшее доверие в стране, а территориальные центры комплектования – едва ли не наименьшее. Хотя ТЦК является структурой ВСУ, состоят из тех же военных и призваны быть только входной дверью в армию. Все возмущение "уличными облавами" – лишь следствие того, что ТЦК не имеет актуальных баз данных и инструментов принуждения, чтобы цивилизованно отправлять людей в армию. Но готов спорить, что вооружать военкоматы современными методами мобилизации обыватель не захочет.

Небольшой мыслительный эксперимент. Представьте, что основой для отсрочки предлагается сделать норму, согласно которой люди отдают стране треть своего ежемесячного заработка. Если большинство сограждан поддержит эту идею, значит люди готовы платить за свои страхи. Если большинство не поддержит – значит они просто не готовы выходить из зоны комфорта.

Еще одна из проблем мобилизации в том, что у общества нет успешной ролевой модели военного.

Образ военнослужащего для людей – усталый человек в пикселе, который едет с вокзала или на вокзал. Образ солдата – человек в фейсбуке, который собирает деньги на свое подразделение или пишет некролог на погибшего товарища. Образ ветерана – это человек на протезе, списанный из армии по инвалидности.

У общества нет положительных ролевых моделей комбатанта. Нет перед глазами тех, кто отдал родине все долги – и теперь наслаждается жизнью в тылу вместе с женой и детьми. Люди не видят тех, кто мог бы вернуться в родной город и гордо рассказывать о собственном боевом опыте и опыте своих собратьев. Единственное доступное тылу описание военной биографии сводится к фразам "ушел и погиб", "ушел и вернулся без ноги", "ушел и теперь бессрочно воюет".

В такой ситуации достаточно сложно ожидать, что мобилизация на третий год полномасштабной войны будет закрывать нужды фронта. Потому что у людей на чаше весов достаточно понятный выбор. Вот реальность тыла – со всеми ее преимуществами. А вот реальность мобилизации – со всеми "тяготами" и "бедами", которая к тому же выглядит как билет в один конец.

Пока людям дано в ощущениях только неуспешные ролевые модели патриотизма – они будут в комментариях молиться и гордиться. И одновременно продолжат оставлять гневные смайлики под любыми известиями о том, что армии нужно пополнение.

Если государство не создает систему пряников для тех, кто ее защищает – это убивает мотивацию тех, кто готов надеть пиксель. Если государство не создает систему "кнутов" для тех, кто надеется от армии "пропетлять" — это убивает мотивацию тех, кто уже успел впитаться в пиксель.

Поэтому мне и кажется, что пойти в армию 2024-го – сложнее, чем весной 2022-го. Два года назад очереди в ТЦК дарили ощущение локтя, шок от вторжения требовал действий, а термин "уклонист" даже не успели придумать. Те же, кто идет в армию сегодня, плывут против течения, чувствуют себя отшельниками и являются исключением из общего правила.

Ирония в том, что если мы проиграем войну – в армию пойдут все. Просто это будет оккупационная армия.

Источник: пост Казарина в Facebook.