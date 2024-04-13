Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) о том, как враждебная пропаганда влияет на гражданских и искажает их восприятие действительности

Интересно, как решает наше инфополе влияние вражеской пропаганды.

Сейчас тот этап на фронте, который можно сказать, что наступление россиян выдохлось. Они еще отдельными механизированными ротами еще что-то стараются сделать, но сравнивать с зимой уже нельзя.

И их швыряют вперед только потому, что знают, что у нас мало людей в окопах. И пока это так, они стараются максимально использовать окно возможностей. Статистика показывает, что россияне сейчас несут очень сильные потери в технике и личном составе. Но продолжают идти вперед.

То есть они понимают, что как только окоп, который должно защищать 10 бойцов ВСУ, а не 2-3, как сейчас, будет на постоянной ротации оборонять хотя бы 7, то в их атаках уже не будет смысла и будет повтор весны 2023 года, когда сразу после штурмов они пошли в глухую оборону, накапливая силы на следующий раунд. Сейчас для них раунд продолжается. Да, ценой очень разворованных подразделений, большой потери техники, но продолжается.

Из того, что я знаю по перехватам, у них очень сложная ситуация. Но они подчистили своих блоггеров-правдорубов, запустили в фейсбук ботов, которые сыпают манипуляции на тему мобилизации и нелегитимности президента (и таких ботов ругают абсолютно реальные люди), и посмотрите, как изменилось инфопространство?

Не у бойцов, у нас то как раз все плюс-минус так же, а именно у гражданских, чье мировоззрение по войне неразрывно от телеграм-каналов и фейсбука.

Я понимаю, зачем медленно идет набор в ВСУ. Легче соглашаться защищать свою страну, когда твоя армия побеждает, а не когда она находится в постоянной обороне с недостаточным количеством личного состава. Но с пропагандой тоже что-то нужно делать.

P.S. Только бы не решили назначить очередного псевдоразведчика-инфоцигана с пиздежом о 2-3 неделях, за которого падением морального положения мы расплачиваемся и сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, что обратился к представителям ВСУ по самым горячим направлениям и военному аналитику, чтобы узнать про ситуацию на фронте сейчас.