"Мобилизировать с 25 лет уже поздно": Чмут сделал тревожное заявление по ситуации с военными

Надо принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает призывной возраст с 27 до 25 лет. Как это отразится на ситуации с мобилизацией?

Ответ на этот вопрос дал ветеран АТО Тарас Чмут. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью "УП".

"Трудно сказать. Я сейчас скажу ужасную фразу, после которой это интервью очень изменит все вокруг. Но, по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени", — считает он.

Он также добавил, что если украинцы хотят выжить как страна, то должны вернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать.

"Потому что иначе – все напрасно, сотни тысяч погибших людей, которые искалечены, и погибают сегодня, пока мы здесь говорим. Оно все напрасно", — сказал Чмут.

Кроме того, ветеран АТО добавляет, что неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль силы и принуждения, у которой есть еще и 150 миллионов человек, и огромные средства.

Его также спросили, есть ли смысл уменьшать возраст до 20, ведь сейчас Сырский проводит аудит Сил обороны и официальные лица обнаружили, что далеко не все, кто служит в армии, участвовали в боевых действиях. Он ответил: "так не все должны участвовать в боевых действиях".

"Почему ремонтник "Хамера" должен участвовать в боевых действиях? Его задача – ремонтировать поврежденные машины. Он не должен участвовать в боевых действиях. Почему оператор радиостанции РЭР должен участвовать в боевых действиях? Он не должен сидеть в окопе, он должен делать то, что он делает. Это не значит, что каждый военнослужащий этой армии должен сидеть в окопе", — отмечает Чмут.

Журналист спросил его, повлияет ли результат аудита на ситуацию с мобилизацией. Чмут ответил, что аудит проходит и главная инспекция Министерства обороны работает, пересматривают, кто и где есть.

Мы не найдем внутренние резервы для того, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%, мы не найдем внутренний резерв для того, чтобы провести нормальную ротацию для тех, кто сейчас воюет, хотя бы на уровне бригад, по отведению в тыл на несколько месяцев. Я уже не говорю о ротации и демобилизации воюющих», — акцентирует ветеран.

"25 лет — окей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла новый законопроект по мобилизации. 283 народных депутата проголосовали "За".