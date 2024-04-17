"Не надо людей под забегаловками ловить": военный рассказал, что думает о законе о мобилизации (видео)

Украине нужно брать качеством, а не количеством

Новый закон о мобилизации вызвал волну как негатива, так и позитива в сети и неудивительно, что эта тема стала очень "горячей" у российских пропагандистов. При этом сами украинские военные считают, что сейчас важнее всего сохранять холодную голову и набирать в армию людей, которые действительно подходят по состоянию здоровья.

Такое мнение выразил командир взвода в 14-м отдельном полку, 3-м батальоне "Нахтигаль" Василий Галамай ("Шмель") в интервью Центру противодействия дезинформации (ЦПД). По его словам, Украине не нужно пытаться превзойти россиян количеством.

"Как по мне, нам не надо людей под забегаловками ловить. Нам надо качественно. Этот человек должен действительно пройти медосмотр, потому что я знаю сам случаи, когда человека ловит межпозвоночная грыжа и они не могут разогнуться, а по штату они ведь есть. У вас есть бойцы, воюйте", — сказал он.

Галамай отметил, что новый закон вызвал много споров в сети, а потому властям Украины необходимо очень подробно объяснить в чем его суть и как он будет работать. При этом военнослужащий отметил, что россияне способны за "считанные часы или дни" найти острую тему в украинском обществе и начать раскачивать его, вбрасывая фейки на эту тему. Для этих целей они используют свои каналы в соцсетях и популярных мессенджерах, а также различных блогеров.

"В первую очередь каждый из нас должен включать мозги, думать и анализировать", — сказал он.

По его словам, в нынешнем мире очень легко отследить первоисточник информации и прочитать, действительно ли там такое было написано. Также можно воспользоваться разными источниками, включая и западные, чтобы иметь более полную картину происходящего.

Как сообщалось ранее, ЦПД уже ведет переговоры с сервисом размещения коротких видео TikTok относительно борьбы с российской пропагандой. Уже есть идеи того, как будут блокироваться вражеские каналы.