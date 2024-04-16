Закон о мобилизации: ТЦК обещают справиться с очередями, а уклонистов будут искать с помощью видеокамер

В оборонном комитете Рады ответили на острейшие вопросы о новых нормах, а за толкованием некоторых положений пришлось обращаться к юристу.

Во вторник, 16 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон №10449 об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Теперь документ должен быть опубликован в парламентской газете Голос Украины. Как только это произойдет, до начала действия новых норм останется 30 дней.

Вместе с тем алгоритм действия некоторых из положений закона остается непонятным. Самые острые вопросы "Телеграф" задал члену Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федору Вениславскому.

"Желание вводить государство в заблуждение будет минимальным"

— По закону все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в Реестре в течение 60 дней. Очевидно, речь идет о миллионах граждан. Выдержит ли система ТЦК/ЦНАП такую нагрузку?

— При обсуждении законопроекта мы задавали этот вопрос заместителям министра обороны, которые были у нас на комитете. Они заверили, что при комбинированном подходе, когда граждане смогут выполнить это требование через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет проблем не будет.

– Но электронный кабинет еще не заработал. Более того, на его внедрение Кабмину предоставили два месяца, то есть воспользоваться им можно будет только по истечении сроков для актуализации данных?

— Закон также пока не вступил в силу. Произойдет это только через месяц после публикации текста в парламентском издании. Два месяца для введения электронного кабинета начались еще на этапе рассмотрения законопроекта о мобилизации на комитете.

В Министерстве цифровой трансформации очень активно работают над этим сервисом, поэтому все должно быть введено в срок.

— Как будут проверять точность и достоверность данных, внесенных в электронный кабинет военнообязанными?

— Да, этот вопрос достаточно сложен. На первых этапах работы кабинета идентификация личности действительно может быть проблематичной. Впрочем, как только вступит в силу закон о внесении изменений в Закон о Едином реестре военнообязанных граждан, призывников и резервистов (Реестр), будет налажен обмен данными между всеми имеющимися базами.

При умышленном внесении недостоверных данных гражданин может понести ответственность. О том, какую именно, — чуть позже, но, думаю, желание вводить государство в заблуждение будет минимальным.

— Новый закон обязывает граждан всегда иметь при себе военно-учетные документы. В то же время, обновить данные можно будет и дистанционно — в электронном кабинете. Как в таком случае доказать работникам ТЦК на улице, что требование закона тобой исполнено, если под рукой нет смартфона?

— У всех уполномоченных на проверку документов работников полиции и ТЦК будет постоянный доступ к системе "Оберіг", где они в онлайн-режиме смогут на месте оперативно проверить, внесены ли туда актуализированные данные гражданина, — говорит Федор Вениславский.

Сначала штрафы, потом уголовное дело

Получить ответы на некоторые вопросы о возложенных на военнообязанных граждан обязанностях и ответственности за их невыполнение от нардепа, к сожалению, не удалось. Поэтому с ними "Телеграф" обратился к адвокату юридической компании "Riyako&partners", заместителю председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерине Анищенко.

— Как доказать, что человек был проинформирован о новом законе? В частности, о необходимости актуализации данных, получении повестки, явке в ТЦК и т.п.?

— Во-первых, незнание закона не освобождает от ответственности. Как только документ будет обнародован в газете "Голос Украины", он считается вступившим в силу, а граждане, соответственно, уведомленными о его принятии, начале работы и последствиях уклонения от его выполнения.

Что касается повесток, то закон предусматривает, что вызов в ТЦК будет направляться по адресу регистрации, указанному в биографическом реестре. Если лицо изменило адрес регистрации, оно обязано сообщить об этом ТЦК. В случае отсутствия такого извещения, автоматически будет считаться, что гражданин получил повестку и имеет 10 дней для выполнения требований, указанных в ней.

— Среди возможных наказаний за уклонение от выполнения требований закона числятся ограничения в праве на управление транспортным средством и штраф. Если человек не платит штраф и найти его не могут, что будет делать власть?

– Ее смогут найти. Сначала он получит уведомление о еще одном штрафе. После неуплаты во второй раз могут быть начаты следственные действия в рамках уголовного производства. В таком случае гражданин будет иметь дело со статьей об уклонении от мобилизации.

Если мы говорим об открытии уголовного дела, здесь уже подключаются все имеющиеся механизмы розыска: видеозаписи с камер наблюдения, отслеживание кредитной карты и т.д.

— А как насчет сценария, при котором гражданин уплатил штраф, но данные сверять все равно не торопится? Какая санкция предусмотрена в этом случае?

- Повторное наложение штрафа. Размеры штрафов в законе не прописаны, но речь будет идти о суммах от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн. Максимально возможный штраф – 80 тыс. грн. Как и в предыдущей редакции, в новом законе предусмотрено, что решение о штрафах будет приниматься начальником ТЦК.