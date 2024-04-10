"Нас не считают людьми": что военные говорят об отсутствии демобилизации и пополнений

Украинские военные нуждаются в том, чтобы их сменили на фронте

Из нового закона о мобилизации исключили пункты о демобилизации военнослужащих. Самих украинских защитников это решение крайне огорчило.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал 25-летний пехотинец Тарас. Он был уверен, что пункт о демобилизации будет исключен.

"Это было очевидно. Однако, по-моему, это несправедливо. Как бы грубо ни звучало, но нас не считают за людей, мы просто боевая единица. И у нас нет выбора, нужно держать оборону, враг не останавливается! Почему его исключили? Вы сами понимаете, потому что пополнения нет, желающих отдавать свою жизнь нет. Если бы мы могли как-то этому помочь, так бы не было, но должны стоять на линии фронта. Поэтому все в руках народа, которые сейчас дома, не нужно молчать", — сказал молодой боец.

Напомним, что пункты о демобилизации из нового законопроекта о мобилизации были изъяты по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. Этот вопрос пообещали вынести в отдельный документ и рассмотреть позже индивидуально. Но чтобы разработать и вынести этот законопроект на голосование может понадобиться больше полугода.

Однако политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас Украина не может позволить себе демобилизацию. Он отметил, что россияне готовятся к новому наступлению и Силам обороны Украины нужно как можно больше людей.

Подробнее о том, что думают военные он новом законопроекте читайте в нашем материале: "Законопроект о мобилизации: на передовой сплошное разочарование".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в Генштабе назвали количество военных, которых демобилизуют в 2024 году. Процедура увольнения в запас должна начаться в апреле.