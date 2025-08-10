Искусственный интеллект – порох современной войны, но также несет 4 угрозы - Мирослав Гай
Среди рисков – массовые информационные атаки, говорит Мирослав Гай
Искусственный интеллект – новый порох современной войны
Меня часто спрашивают о моих прогнозах. Некоторые из них сбываются, некоторые – нет, но о последних вспоминают реже. Есть и такие предсказания, осуществления которых я сам не хотел…
Сегодня хочу поговорить об искусственном интеллекте (ИИ) и его неизбежном влиянии на войну.
Когда-то Валерий Залужный верно заметил, что современная война зашла в технологический тупик.
Чтобы его преодолеть, нужен новый "порох" — прорыв, который изменит правила игры так же, как когда-то изобретение пороха китайцами изменило ход войн и остается актуальным спустя столетия.
Этот "порох" уже найден. Имя ему — Искусственный Интеллект.
Мы уже активно им пользуемся, но преимущественно в формате роботизации услуг в гражданских целях.
Лично я применяю ИИ для:
- обучения и самообразования;
- автоматизации скучных задач на работе;
- анализа информации по заданным алгоритмам;
- работы с изображениями и текстами;
- проверки домашних заданий детей онлайн;
даже в качестве голосового гида во время поездки по незнакомому поселку (спасибо, Starlink).
Но это только начало.
Как ИИ изменит войну
Военное использование искусственного интеллекта — это не дело далекого будущего, а вопрос ближайших лет. Мы стоим на пороге радикальной трансформации ведения боевых действий.
Возможные направления применения:
1. Разведка и анализ данных — ИИ способен обрабатывать терабайты спутниковых снимков, перехватов и разведданных в реальном времени, быстрее любой группы аналитиков.
2. Автономные дроны и роботизированные рои — аппараты, которые самостоятельно находят цель, координируют действия и наносят удар без участия оператора.
3. Кибервооружение нового поколения — автоматический поиск и использование уязвимостей во вражеских системах.
4. Информационные операции — создание гиперреалистичных фейков, симуляция авторитетных источников, таргетированные психологические атаки.
5. Автономное принятие решений — алгоритмы, способные определять приоритеты целей и планировать операции.
Риски, о которых нельзя молчать
ИИ в войне — это не только новые возможности, но и новые угрозы:
- Потеря контроля над автономными боевыми системами;
- Массовые информационные атаки, которые уничтожают способность общества отличать правду от вымысла;
- Эскалация конфликтов из-за ошибок алгоритмов;
- Отсутствие четкой ответственности за решения, принятые машинами.
Вывод
Как когда-то прах вывел человечество из одной эпохи войны в другую, так и искусственный интеллект уже сегодня стоит на пороге превращения в главный стратегический ресурс XXI века.
Вопрос только в том, кто первым научится использовать его не для роботизации гражданских услуг, а как настоящее оружие, и сможем ли мы установить правила игры.
Я размышлял над этим текстом месяц, а создал его за 20 минут, из которых 19 было потрачено на проверку ошибок, проверку смысла и постановку задачи и ее уточнение.
Будущее уже здесь и мы к нему не готовы.
Источник — Мирослав Гай в Фейсбуке.
