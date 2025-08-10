Среди рисков – массовые информационные атаки, говорит Мирослав Гай

Искусственный интеллект – новый порох современной войны

Меня часто спрашивают о моих прогнозах. Некоторые из них сбываются, некоторые – нет, но о последних вспоминают реже. Есть и такие предсказания, осуществления которых я сам не хотел…

Сегодня хочу поговорить об искусственном интеллекте (ИИ) и его неизбежном влиянии на войну.

Когда-то Валерий Залужный верно заметил, что современная война зашла в технологический тупик.

Чтобы его преодолеть, нужен новый "порох" — прорыв, который изменит правила игры так же, как когда-то изобретение пороха китайцами изменило ход войн и остается актуальным спустя столетия.

Этот "порох" уже найден. Имя ему — Искусственный Интеллект.

Мы уже активно им пользуемся, но преимущественно в формате роботизации услуг в гражданских целях.

Лично я применяю ИИ для:

обучения и самообразования;

автоматизации скучных задач на работе;

анализа информации по заданным алгоритмам;

работы с изображениями и текстами;

проверки домашних заданий детей онлайн;

даже в качестве голосового гида во время поездки по незнакомому поселку (спасибо, Starlink).

Но это только начало.

Как ИИ изменит войну

Военное использование искусственного интеллекта — это не дело далекого будущего, а вопрос ближайших лет. Мы стоим на пороге радикальной трансформации ведения боевых действий.

Возможные направления применения:

1. Разведка и анализ данных — ИИ способен обрабатывать терабайты спутниковых снимков, перехватов и разведданных в реальном времени, быстрее любой группы аналитиков.

2. Автономные дроны и роботизированные рои — аппараты, которые самостоятельно находят цель, координируют действия и наносят удар без участия оператора.

3. Кибервооружение нового поколения — автоматический поиск и использование уязвимостей во вражеских системах.

4. Информационные операции — создание гиперреалистичных фейков, симуляция авторитетных источников, таргетированные психологические атаки.

5. Автономное принятие решений — алгоритмы, способные определять приоритеты целей и планировать операции.

Риски, о которых нельзя молчать

ИИ в войне — это не только новые возможности, но и новые угрозы:

- Потеря контроля над автономными боевыми системами;

- Массовые информационные атаки, которые уничтожают способность общества отличать правду от вымысла;

- Эскалация конфликтов из-за ошибок алгоритмов;

- Отсутствие четкой ответственности за решения, принятые машинами.

Вывод

Как когда-то прах вывел человечество из одной эпохи войны в другую, так и искусственный интеллект уже сегодня стоит на пороге превращения в главный стратегический ресурс XXI века.

Вопрос только в том, кто первым научится использовать его не для роботизации гражданских услуг, а как настоящее оружие, и сможем ли мы установить правила игры.

Я размышлял над этим текстом месяц, а создал его за 20 минут, из которых 19 было потрачено на проверку ошибок, проверку смысла и постановку задачи и ее уточнение.

Будущее уже здесь и мы к нему не готовы.

Источник — Мирослав Гай в Фейсбуке.