"Новый Трамп, но без скандалов?": искусственный интеллект назвал преемника действующему президенту

Искусственный интеллект проанализировал, какая кандидатура может быть лучше на выборах — Джей Ди Венс или Дональд Трамп

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Джей Ди Венса "прекрасным кандидатом" от Республиканской партии на выборах 2028 года. Рубио избежал вопроса о собственных президентских амбициях, когда невестка президента спросила его о политических планах.

В то же время он подчеркнул, что Вэнс прекрасно справляется с обязанностями вице-президента и является его близким другом. Об этом он заявил во время интервью программе "Мой взгляд с Ларой Трамп" на канале Fox News, передает The Hill. "Телеграф" решил проанализировать, насколько отличным от Трампа президентом может стать Вэнс и что он может изменить в Америке и мировой политике в целом.

Анализ искусственного интеллекта: сравнение кандидатур

На фоне этих заявлений "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом о сравнении Венса и Трампа как потенциальных президентов.

Как считает нейросеть Grok, выбрать между Джей Ди Венсом и Дональдом Трампом непросто. По словам искусственного интеллекта, нужно смотреть на их опыт, стиль работы и влияние на республиканцев.

Сравнение Венса и Трампа – мнение ИИ

Сильные стороны Трампа

Grok считает, что Трамп имеет большое преимущество — он уже был президентом с 2017 по 2021 год и сейчас. По выводам нейросети, он знает, как работает власть, и умеет управлять страной. Трамп хорошо мобилизует своих поклонников и говорит простым языком.

У Трампа есть такие плюсы: он харизматичный, умеет привлекать внимание СМИ и диктовать о чем говорит вся страна. Но нейросеть также отмечает минусы: он создает много конфликтов и ему тяжело договариваться с другими республиканцами.

Мнение искусственного интеллекта – кто лучший президент – Вэнс или Трамп

Какие сильные стороны у Венса

По словам искусственного интеллекта, Джей Ди Вэнс – это новое лицо в политике. Его сильные стороны – разумный подход к проблемам простых людей и менее агрессивное поведение.

Как считает нейросеть, у Венса есть недостатки: мало опыта на важных должностях и он еще не показал, умеет ли управлять страной во время кризисов.

Идеологическая позиция Венса и Трампа – мнение ИИ

Трамп отстаивает интересы простых американцев, защищает экономику страны и лозунг "Сделаем Америку снова большой", который нравится тем, кто хочет восстановить силу страны. В то же время Венс также при простых людях, но больше сосредотачивается на проблемах рабочих.

Поэтому еслилюди хотят продолжить политику Трампа, но с меньшими скандалами и новым подходом, то Вэнс может быть лучшим кандидатом.

Мнение ИИ – кто может быть лучшим президентом

Напомним, речь вице-президента США Венса взбудоражила сеть. Он случайно назвал Трампа дураком.