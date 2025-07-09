Почему Трамп разозлился на Путина? Искусственный интеллект назвал 5 причин

Ранее Трамп говорил о Путине как о партнере, а теперь обвиняет его в жестокости. ChatGPT объяснил почему

Все чаще президент США Дональд Трамп выражает недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и продвижением мира в Украине. Ранее он считал, что Кремль стремится к переговорам, пока демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект ChatGPT проанализировать резкое изменение риторики Трампа на критическую. ИИ выделил пять основных причин для этого, и не все они напрямую связаны с Украиной.

Очевидно первой причиной является более жесткая агрессия РФ против Украины. Воздушные удары по Киеву, большое количество пострадавших граждан и страх перед гуманитарной катастрофой повлияли на то, что Трамп Путиным не доволен.

Изменение риторики Трампа по отношению к Путину — ИИ проанализировал причины

Второй причиной ChatGPT называет разочарование результатами переговоров. Американский лидер уже признал, что Путин не желает завершать войну, больше путь к миру в Украине оказался более тернистым.

Искусственный интеллект также указал, что внутри руководства США есть определенная нестабильность, а также недостатки стратегического планирования, в частности в ситуации по поставке оружия в Украину, которое было прекращено, а затем восстановлено. В США также звучит критика о возможном влиянии России на принятие решений в администрации Трампа, в частности через Стива Уиткофа.

Четвертый пункт на который указал ИИ — попытка провести переговоры с Путиным без участия Европы и Украины, что вызвало возмущение среди союзников. Это вызвало опасения, что США уходят от традиционной поддержки евроатлантического единства. Но когда стало ясно, что Путин не готов к компромиссу, Трамп резко изменил тон и перешел к жесткой, публично агрессивной риторике.

Другие причины смены риторики

Последний пункт – собственные бизнес и избирательные интересы Трампа. Он пытается показать, что Америка для него на первом месте и одновременно, чтобы не потерять поддержку избирателей и союзников, сознательно дистанцируется от образа "второго Путина" и усиливает публичную критику Кремля.

Бизнес и собственные интересы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перечень вооружений, которые планируют передать Украине, не разглашается. Предполагается, что там будут системы противовоздушной обороны.