Почему Трамп разозлился на Путина? Искусственный интеллект назвал 5 причин
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Ранее Трамп говорил о Путине как о партнере, а теперь обвиняет его в жестокости. ChatGPT объяснил почему
Все чаще президент США Дональд Трамп выражает недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и продвижением мира в Украине. Ранее он считал, что Кремль стремится к переговорам, пока демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине.
"Телеграф" попросил искусственный интеллект ChatGPT проанализировать резкое изменение риторики Трампа на критическую. ИИ выделил пять основных причин для этого, и не все они напрямую связаны с Украиной.
Очевидно первой причиной является более жесткая агрессия РФ против Украины. Воздушные удары по Киеву, большое количество пострадавших граждан и страх перед гуманитарной катастрофой повлияли на то, что Трамп Путиным не доволен.
Второй причиной ChatGPT называет разочарование результатами переговоров. Американский лидер уже признал, что Путин не желает завершать войну, больше путь к миру в Украине оказался более тернистым.
Искусственный интеллект также указал, что внутри руководства США есть определенная нестабильность, а также недостатки стратегического планирования, в частности в ситуации по поставке оружия в Украину, которое было прекращено, а затем восстановлено. В США также звучит критика о возможном влиянии России на принятие решений в администрации Трампа, в частности через Стива Уиткофа.
Четвертый пункт на который указал ИИ — попытка провести переговоры с Путиным без участия Европы и Украины, что вызвало возмущение среди союзников. Это вызвало опасения, что США уходят от традиционной поддержки евроатлантического единства. Но когда стало ясно, что Путин не готов к компромиссу, Трамп резко изменил тон и перешел к жесткой, публично агрессивной риторике.
Последний пункт – собственные бизнес и избирательные интересы Трампа. Он пытается показать, что Америка для него на первом месте и одновременно, чтобы не потерять поддержку избирателей и союзников, сознательно дистанцируется от образа "второго Путина" и усиливает публичную критику Кремля.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что перечень вооружений, которые планируют передать Украине, не разглашается. Предполагается, что там будут системы противовоздушной обороны.