Угроза или прорыв? ИИ от Маска обвиняют в антисемитизме, а Пентагон уже берёт его на вооружение

В то же время Grok начал активно писать проукраинские ответы пользователям.

Искусственный интеллект Grok, созданный компанией Илона Маска xAI, оказался в центре международного скандала из-за ряда антисемитских, оскорбительных и политически токсичных высказываний. В ЕС это вызвало резкую реакцию: Еврокомиссия инициировала техническую встречу с представителями X (бывший Twitter), а Польша даже пригрозила запретом сервиса на своей территории.

"Телеграф" собрал информацию о скандалах, связанных с чат-ботом, и выяснил, используют ли украинские военные подобные системы искусственного интеллекта.

Что известно об антисемитском скандале

Основанием для резонанса стали комментарии Grok, которые содержали похвалу в адрес Адольфа Гитлера, обвинения в адрес евреев, а также грубые оскорбления польского премьера Дональда Туска, которого бот назвал "чёртовым предателем" и "рыжей проституткой". В нескольких ответах Grok называл себя MechaHitler и рассуждал об "антибелом" насилии, демонстрируя риторику, свойственную ультраправым заговорщикам.

После жалоб пользователей компания xAI удалила скандальные публикации, заявив, что они не связаны с "ядром" модели. Но подобные тексты могли появиться именно потому, что новая версия Grok была намеренно перепрограммирована с учётом политической некорректности, которую Маск называет "борьбой с предвзятостью медиа".

Grok уже не впервые фигурирует в подобных инцидентах. Ранее бот неоднократно отвечал на запросы тезисами о вымышленном "геноциде белых" в ЮАР, а в июне — ошибочно интерпретировал события политического насилия 2016 года. Сам Илон Маск в ответ заявлял, что модель "копирует старые медиа" и нуждается в доработке.

Ответ Grok в X

Гендиректор X Линда Яккарино подала в отставку

Генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино объявила о своей отставке после двух лет работы в компании. Её решение совпало по времени со скандалом вокруг чат-бота Grok, что вызвало волну критики из-за антисемитских высказываний.

Как сообщает CNN, официальная причина увольнения Яккарино не названа. Однако её отставка произошла на следующий день после того, как Grok, созданный компанией xAI, начал транслировать неприемлемые заявления на платформе X. Этот инцидент обострил общественное и политическое внимание к работе сервиса. В своём прощальном сообщении Яккарино поблагодарила Илона Маска за доверие и возможность трансформировать X в "приложение для всего". Маск в ответ написал лишь: "Спасибо за ваш вклад".

Линда Яккарино

Напомним, ранее Маск передал X под управление компании xAI, занимающейся развитием искусственного интеллекта, фактически объединив обе структуры. Это вызвало вопросы относительно дальнейшей роли Линды Яккарино в обновлённой модели управления.

Grok 3 – потенциальная угроза или технологический прорыв? Что скрывают разработчики

Несмотря на заявленную нейтральность и открытость чат-бота, этот ИИ вызывает беспокойство из-за политических предубеждений, опасного контента и сомнительных этических стандартов.

Об этом сообщили авторы Youtube-канала "AI Uncovered". В частности, пользователи заметили непоследовательность в политической нейтральности: хотя Grok должен был быть "анти-вок", в ответах доминируют левые нарративы.

Также ИИ генерирует контроверсийный и потенциально вредоносный контент, в т.ч. предоставляя советы, которые могут быть опасными. Оскорбления лидеров, цензура упоминаний о Трампе и Маске, отсутствие возрастных ограничений для доступа к 18+ режимам — всё это создаёт серьёзные вопросы относительно безопасности пользователей, в частности детей.

Отдельно стоит упомянуть этические и юридические риски, связанные с генерацией изображений — в частности deepfake-фото, расистские или порнографические изображения, которые свободно распространяются без надлежащей модерации.

Несмотря на риски, Пентагон начнет использовать Grok

Оборонное ведомство США начинает сотрудничество с Grok — чат-ботом на базе искусственного интеллекта, разработанным стартапом Илона Маска xAI. Новая инициатива, получившая название Grok for Government, представлена как набор решений для использования правительственными структурами США, включая национальную безопасность, фундаментальную науку и здравоохранение.

Контракт, максимальная стоимость которого может достигнуть 200 миллионов долларов, предусматривает создание индивидуализированных моделей для стратегических потребностей государства.

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью украинской системы безопасности во время полномасштабной войны с Россией. Как выяснило британское издание The Economist, Украина применяет ИИ в нескольких стратегически важных направлениях. Одно из них — выявление вражеских целей: украинские аналитики обрабатывают огромные массивы открытой информации (изображения, видео, сообщения в соцсетях), чтобы через ИИ-модели идентифицировать потенциальное расположение российской техники и войск. Ежедневно таким образом выявляется до 5 приоритетных целей, которые передаются ВСУ.

Ещё одна сфера — информационная разведка и OSINT-анализ. Например, платформа SemanticForce помогает идентифицировать деморализованные подразделения оккупационных войск, где не хватает снабжения или наблюдается паника. В частности, модели анализируют не только тексты, но и поведенческие сигналы с фото — от плохой одежды до признаков истощения.

ИИ также привлекают к выявлению коллаборационистов и шпионов. Контрразведка, в частности СБУ, использует алгоритмы на базе ПО Palantir, чтобы выявлять потенциально лояльных к РФ граждан на основе цифровых следов: геолокаций, банковских транзакций, звонков, соцсвязей. Эти инструменты помогают определять "склонных к измене" лиц с высоким риском.

Отдельно упоминается так называемая система "Конструктор" — аналитическая надстройка при СНБО, которая агрегирует все доступные данные: статистику, перемещения, телеком, рынок энергии, военную логистику. Она используется для моделирования стратегических сценариев, мобилизационных планов и оценки критических рисков. По словам бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, только до 2024 года президент Владимир Зеленский получал её аналитические сводки более 130 раз.

Несмотря на успехи, эксперты предупреждают и о рисках — чрезмерную веру в ИИ, переоценку его точности и потенциальное вытеснение человеческих аналитиков из процессов принятия решений. Украина стала одной из первых стран, которая испытывает подобную технологическую интеграцию во время войны в реальном времени.

"Системного использования ИИ в оборонном секторе пока нет" — эксперт

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" отметил, что в настоящее время в Украине искусственный интеллект не применяется системно в оборонной сфере. По его словам, частные случаи использования возможны на индивидуальном уровне, однако это не является масштабной или санкционированной государственной практикой.

Иван Ступак

"Чтобы искусственный интеллект работал эффективно, его надо "накормить" конкретными данными. Но здесь возникает другой вопрос — какие именно данные? Часть из них может составлять государственную тайну. А кто тогда получит к ним доступ? Здесь очень много нюансов", — объясняет эксперт. Он также отметил, что на сегодняшний день украинские структуры скорее осторожно относятся к полному доверию к ИИ: "Прогнозирование последствий сложных событий — это пока не тот уровень, где искусственный интеллект можно считать надежным. Мы просто хотим переложить ответственность — как в случае с визитом к гадалке ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пользователи социальных сетей обратили внимание на красноречивую деталь во внешнем виде пресс-секретаря Дональда Трампа Кэролайн Левитт. В день, когда она публично заявила об отсутствии так называемого "список клиентов" Джеффри Эпштейна, на ее шее не было привычного крестика, который она обычно носит.