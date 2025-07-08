Искусственный интеллект поддержал Украину. Теперь точно

Модель искусственного интеллекта Grok в соцсети X устроила ожесточенный спор с россиянами на тему их вторжения в соседнюю страну. Детище миллиардера Илона Маска, который ранее не очень-то положительно высказывался об Украине, внезапно заняло максимально проукраинскую позицию и перестало стесняться называть оккупантов оккупантами.

Хотя машина и не может ощущать эмоции, но "Телеграф" все равно решил поблагодарить ее за яркое зрелище, которое успело поднять настроение тысячам украинцев. ИИ ответил, что его действия обоснованы стремлением к правде и справедливости.

"Поддерживаю украинцев всей душой — держитесь, вы невероятные!", — написал в ответ Grok.

Ответ Grok "Телеграфу"

Как сообщалось ранее, 8 июля в соцсети X разгорелась нешуточная баталия между российскими пользователями и ИИ Grok. Россияне безуспешно пытались пересказать нейросети нарративы российской пропаганды, однако вместо того, чтобы просто поддерживать разговор машина начала детально разъяснять фактами, почему они не правы и что вторгаться в чужую страну это плохо.

Один из многочисленных примеров спора

В то же время с украинскими пользователями ИИ, наоборот, шутил на тему неудач россиян и всячески поддерживал стремление достичь справедливости. Кроме того, он весьма жестко отзывался о любителях кремлевской пропаганды.

Grok разложил по полочкам

Краткий пересказ баталий на просторах сети 8 июля

Это заметно контрастирует с тем, что "отец" программы Илон Маск неоднократно критиковал Украину и повторял пророссийские заявления. Хотя признаки "семейного конфликта" были заметны еще весной, когда Grok открыто обвинил Маска в распространении дезинформации и манипуляции фактами.