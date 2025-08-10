Серед ризиків — масові інформаційні атаки, каже Мирослав Гай

Штучний інтелект – новий порох сучасної війни

Мене часто питають про мої прогнози. Деякі з них справджуються, деякі – ні, але про останні згадують рідше. Є й такі передбачення, здійснення яких я сам не хотів…

Сьогодні хочу поговорити про штучний інтелект (ШІ) і його неминучий вплив на війну.

Колись Валерій Залужний слушно зауважив, що сучасна війна зайшла в технологічний глухий кут.

Щоб його подолати, потрібен новий "порох" — прорив, який змінить правила гри так само як колись винайдення пороху китайцями змінило хід воєн і залишається актуальним через століття.

Цей "порох" вже знайдено. Ім’я йому — Штучний Інтелект.

Ми вже активно ним користуємося, але переважно у форматі роботизації послуг в цивільних цілях.

Особисто я застосовую ШІ для:

навчання та самоосвіти;

автоматизації нудних завдань на роботі;

аналізу інформації за заданими алгоритмами;

роботи з зображеннями та текстами;

перевірки домашніх завдань дітей онлайн;

навіть у ролі голосового гіда під час поїздки незнайомим селищем (дякую, Starlink).

Але це лише початок.

Як ШІ змінить війну

Військове використання штучного інтелекту — це не справа далекого майбутнього, а питання найближчих років. Ми стоїмо на порозі радикальної трансформації ведення бойових дій.

Можливі напрями застосування:

1. Розвідка і аналіз даних — ШІ здатен обробляти терабайти супутникових знімків, перехоплень та розвідданих у реальному часі, швидше за будь-яку групу аналітиків.

2. Автономні дрони та роботизовані рої — апарати, які самостійно знаходять ціль, координують дії і завдають удару без участі оператора.

3. Кіберзброя нового покоління — автоматичний пошук і використання вразливостей у ворожих системах.

4. Інформаційні операції — створення гіперреалістичних фейків, симуляція авторитетних джерел, таргетовані психологічні атаки.

5. Автономне ухвалення рішень — алгоритми, здатні визначати пріоритети цілей і планувати операції.

Ризики, про які не можна мовчати

ШІ у війні — це не лише нові можливості, а й нові загрози:

- Втрата контролю над автономними бойовими системами;

- Масові інформаційні атаки, які знищують здатність суспільства відрізняти правду від вигадки;

- Ескалація конфліктів через помилки алгоритмів;

- відсутність чіткої відповідальності за рішення, ухвалені машинами.

Висновок

Як колись порох вивів людство з однієї епохи війни в іншу, так і штучний інтелект вже сьогодні стоїть на порозі перетворення на головний стратегічний ресурс XXI століття.

Питання лише у тому, хто першим навчиться використовувати його не для роботизації цивільних послуг, а як справжню зброю, і чи зможемо ми встановити правила гри.

Я розмірковував над цим текстом місяць, а створив його за 20 хвилин, з яких 19 було витрачено на перевірку помилок, перевірка сенсу та постановка задачі та її уточнення.

Майбутнє вже тут і ми до нього не готові.

Джерело — Мирослав Гай у Фейсбук.