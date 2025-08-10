Штучний інтелект - порох сучасної війни, але також несе 4 загрози - Мирослав Гай
Серед ризиків — масові інформаційні атаки, каже Мирослав Гай
Штучний інтелект – новий порох сучасної війни
Мене часто питають про мої прогнози. Деякі з них справджуються, деякі – ні, але про останні згадують рідше. Є й такі передбачення, здійснення яких я сам не хотів…
Сьогодні хочу поговорити про штучний інтелект (ШІ) і його неминучий вплив на війну.
Колись Валерій Залужний слушно зауважив, що сучасна війна зайшла в технологічний глухий кут.
Щоб його подолати, потрібен новий "порох" — прорив, який змінить правила гри так само як колись винайдення пороху китайцями змінило хід воєн і залишається актуальним через століття.
Цей "порох" вже знайдено. Ім’я йому — Штучний Інтелект.
Ми вже активно ним користуємося, але переважно у форматі роботизації послуг в цивільних цілях.
Особисто я застосовую ШІ для:
- навчання та самоосвіти;
- автоматизації нудних завдань на роботі;
- аналізу інформації за заданими алгоритмами;
- роботи з зображеннями та текстами;
- перевірки домашніх завдань дітей онлайн;
навіть у ролі голосового гіда під час поїздки незнайомим селищем (дякую, Starlink).
Але це лише початок.
Як ШІ змінить війну
Військове використання штучного інтелекту — це не справа далекого майбутнього, а питання найближчих років. Ми стоїмо на порозі радикальної трансформації ведення бойових дій.
Можливі напрями застосування:
1. Розвідка і аналіз даних — ШІ здатен обробляти терабайти супутникових знімків, перехоплень та розвідданих у реальному часі, швидше за будь-яку групу аналітиків.
2. Автономні дрони та роботизовані рої — апарати, які самостійно знаходять ціль, координують дії і завдають удару без участі оператора.
3. Кіберзброя нового покоління — автоматичний пошук і використання вразливостей у ворожих системах.
4. Інформаційні операції — створення гіперреалістичних фейків, симуляція авторитетних джерел, таргетовані психологічні атаки.
5. Автономне ухвалення рішень — алгоритми, здатні визначати пріоритети цілей і планувати операції.
Ризики, про які не можна мовчати
ШІ у війні — це не лише нові можливості, а й нові загрози:
- Втрата контролю над автономними бойовими системами;
- Масові інформаційні атаки, які знищують здатність суспільства відрізняти правду від вигадки;
- Ескалація конфліктів через помилки алгоритмів;
- відсутність чіткої відповідальності за рішення, ухвалені машинами.
Висновок
Як колись порох вивів людство з однієї епохи війни в іншу, так і штучний інтелект вже сьогодні стоїть на порозі перетворення на головний стратегічний ресурс XXI століття.
Питання лише у тому, хто першим навчиться використовувати його не для роботизації цивільних послуг, а як справжню зброю, і чи зможемо ми встановити правила гри.
Я розмірковував над цим текстом місяць, а створив його за 20 хвилин, з яких 19 було витрачено на перевірку помилок, перевірка сенсу та постановка задачі та її уточнення.
Майбутнє вже тут і ми до нього не готові.
Джерело — Мирослав Гай у Фейсбук.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.