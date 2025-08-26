Экс-нардеп и военнослужащий Игорь Луценко рассказал о дроновом полуокружении Херсона, опасности блокирования дорог и необходимости срочных решений для защиты прифронтовых городов

Сегодня в поток новостей протиснулась информация о том, что украинские власти признали дорогу М-14 Херсон-Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. Таким образом, основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении.

В этом всем меня, конечно, удивляет запоздалость такого заявления.

Она произошла после того, как вечером была поражена машина с прокурорами, а утром – машина с медиками. Но эти инциденты – далеко не первые, случившиеся на этой трассе, россияне до нее долетали и раньше.

Более того: то, что россияне перекроют эту трассу, было понятно и очевидно. Просто с плохими новостями для начальства и населения у нас традиция затягивать – что приводит к тому, что дела делаются плохими настолько, что уже нельзя умалчивать. Но кто ответит за жертвы?

Трасса находится примерно в 20 км от передовых позиций московитов. FPV-дроны, что российские, что российские, в необходимых модификациях сейчас достают и на 30, и больше километров. Единственная альтернативная дорога по обеспечению Херсона – идущая через Музыковку на север – она всего на 8 км дальше той трассы, которую уже перекрыли московские БПЛА. Выводы несложно сделать самостоятельно, последствия прогнозировать – тоже.

Почему я пишу сейчас? Потому что я надеюсь, что на болезненном и большом примере заблокированного (частично) Херсона власти и общество поймут характер опасности, которая неотвратимо надвигается на все прифронтовые города, даже если они относительно далеки от непосредственной линии боевого столкновения.

Эта опасность формулируется так: дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными.

Это уже так же есть в небольших городах Донбасса. Северск, Покровск и Костянтовка давно уже, Дружковка, Славянск, Краматорск – на очереди. Дальнейшие знаки вопроса следует ставить у Сум и Харькова. И не только, и не только…

Технология дронов-камикадзе еще очень далека от исчерпания, технический прогресс продолжается, емкость аккумуляторов, экономность и автономность дронов пока стабильно повышаются. Тактический радиус их растет.

Поэтому, например, скоро мы уже перекрываем сухопутный коридор на Крым. Уже сейчас там успешно работают мои друзья, которые пока берут самые жирные цели – грузовые поезда, а дальше у них длинные "руки" дойдут и до автосообщения. К сожалению, россияне тоже не сильно отстают, как мы видим по Херсону.

Что я предлагаю?

Как минимум, проблема комплексная и стоит отдельного заседания СНБО с президентом во главе. Я бы даже могу набросать повестку дня.

Во-первых, я бы разобрался, почему самые передовые технологические решения, которые сейчас есть в Украине, в Херсоне развернуты так, как они там развернуты. Содействуют ли этим передовым подразделениям во всем, в чем нужно и можно содействовать?

Да и вообще следует оценить мощь, выделенную в оборону Херсона от дронов. Пусть Президент узнает: каков процент солдат от того гарнизона, который прикрывает Херсон? Какой процент финансирования они получают и откуда? На что жалуются?

Будет много любопытного.

Во-вторых, я бы спросил у военных, которые имеют компетенцию в сфере дронов, как вообще нам следует организовывать оборону прифронтовых городов. Кто должен возглавлять противодействие основному средству поражения противника – дронам? Не хочу обижать другие рода войск, но это должны быть именно войска БПЛА, которые обладают наилучшими компетенциями в этой сфере и которые собственно сейчас и должны возглавлять участки фронта.

Чтобы ими не командовали малокомпетентные офицеры, а наоборот. Это же не сложно. Уровень понимания сферы БПЛА можно выяснить, проведя 5 минут собеседования с соответствующими военными чиновниками.

Наконец, третье.

Следует срочно разрабатывать технологические решения. Чтобы прифронтовые города выжили, нам необходимо разработать новые средства и уже на их основе формировать тактику действий военных.

К сожалению, на примере резонансной темы Шахедов мы не видим системной работы чиновников. Не видно, что они усвоили "шахедный" урок, когда мы слишком поздно начали искать противодействие этим средствам, и до сих пор так и не сформировали способность государства заблаговременно реагировать на аналогичные проблемы.

С шахедами сейчас борется общественная инициатива, коалиция низовых инициатив от военных, волонтеров и производителей, инициирующая изменения в верхних органах управления. С дорогами в тылу, похоже, нам светит такая же участь.

Надо осознать – войну дронов выигрывает тот, у кого лучшая против них защита. Поэтому нужно сейчас поднимать как можно больше шума, чтобы заставить чиновников понять эту истину и действовать уже сейчас.

Источник: Facebook-страница Игоря Луценко.