Десант в Херсоне через пару недель: CNN бьет тревогу, но есть ли реальная угроза

А американских СМИ выпустили паническую статью

Россия хочет снова захватить Херсон. К таким громким выводам пришел американский канал CNN, основываясь на последних действиях россиян.

"Телеграф" разобрался в том, что сейчас там происходит, что задумал враг и реалистичны ли такие заявления.

Что мог задумать Путин

Журналисты телеканала предполагают, что Россия вновь пытается захватить Херсон, сосредоточив удары на ключевых объектах инфраструктуры и транспортных маршрутах. Ключевым аргументом в пользу такой версии стали недавние бомбардировки моста в городе, который ведет к микрорайону Корабел.

В воскресенье в результате серии воздушных атак мост был поврежден, что повлекло за собой эвакуацию около 1800 гражданских, оставшихся на острове. При этом в материале акцентируется внимание на подозрительном моменте, который произошел после атаки.

Журналисты, ссылаясь на слова местных жителей, пишут, что российские войска за три дня после начала эвакуации, похоже, не предпринимали целенаправленных атак по колоннам мирных жителей, которые покидали район. Это стало редким моментом передышки после ежедневных варварских ударов беспилотников по людям за последние месяцы.

Возобновившееся давление на город вызывает опасение у авторов, что Путин хочет снова попытаться захватить Херсон, путем разделения города на две части — отделив островную часть Херсона — Корабел — с основной территорией. Дескать, после этого враг может начать жестокие бомбардировки, а затем "высадить десант на равнинную местность в ближайшие недели".

"Захват города Херсон и Херсонской области, захваченных в первые дни войны, а затем освобождённых в результате стремительного украинского контрнаступления в ноябре 2022 года, остаётся одной из главных целей президента России Владимира Путина в этом конфликте", — CNN.

Что говорят военные

В ВСУ отреагировали на громкую статью CNN. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформ" заявил, что высадка десанта в микрорайоне Корабел (Остров) на данный момент — крайне сомнительный сценарий.

"Потому что перед тем, как подойти к микрорайону Остров, врагу необходимо преодолеть несколько водных проливов, пройти несколько островов, и это довольно непросто сегодня… Потому что мы не будем тоже сидеть, сложа руки, и ждать, что противник высадится на наш берег и станет захватывать районы города. Озвучивать этот сценарий сейчас – это как рассказывать разные сценарии о каких-то малореальных событиях пока", – подчеркнул Волошин.

В то же время Волошин отметил, что ситуация в этом направлении довольно непростая и опасная. За минувшие сутки враг нанес 280 ударов дронами-камикадзе, совершил 9 авиационных ударов КАБами по Херсону, применял по Херсонщине 8 беспилотных баражирующих боеприпасов типа "Молния", "Ланцет", "Привет-82".

Непростая ситуация и на островах в дельте Днепра – за прошедшие сутки произошли три боевых столкновения на острове Белогорудов, один – на Большом Ольховом, были столкновения на Антоновских мостах – железнодорожном и автомобильном.

В общем, подчеркнул спикер, по Херсону, и в частности по микрорайону "Корабел", враг наносит удары артиллерией, коррегированными авиационными бомбами, постоянно работают вражеские дроны. Еще и потому местные власти после удара врага по островскому автомобильному мосту осуществляют эвакуацию мирного населения из оставшегося там микрорайона "Корабел".

Десант Шрёдингера

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" напомнил, что новости о российской десантной операции появляются в разных СМИ уже почти год, но она так и не наступает.

"Первая такая волна в СМИ пошла еще в декабре 2024 года. Причем, почему эта волна пошла, а россияне активизировали тогда действия на островах? Накануне международных важных встреч! Когда возник вопрос о плане урегулирования войны в Украине, и Россия пыталась демонстрировать собственные хотелки, то есть, контроль над четырьмя областями. И эти попытки активизации так называемых десантных операций – это не более чем элемент военно-политического давления", — говорит эксперт.

Была информация и о якобы 300 российских лодках, которые, дескать, были собраны для наступления на Херсон. И другие вбросы.

"Накопить такое количество плавсредств нереально. К тому же мы контролируем не только пойму Днепра, но и острова, а еще держим под огневым контролем всю остальную часть Херсонской области", — говорит он.

К тому же, отмечает эксперт, не стоит забывать и о ширине Днепра, которая составляет около километра в этом районе.

"Россияне, к слову, когда рассказывают свои бредни иногда говорят, что они не будут проводить широкомасштабную десантную операцию, а будут просачиваться человек по 8. То есть, тактика малых групп.

Куда они будут просачиваться? Кроме как фекалии по трубам… Не понятно, как из этих 8 человек можно получить плацдарм. Это же не условный Покровск, где с помощью такой тактики можно закрепится в городской застройке. Широкомасштабная десантная операция в таких условиях практически невозможна", — резюмировал он.

А что по Острову:

"Когда появилась информация эта? В момент встречи Уиткоффа и активизации дипломатический усилий США. Соответственно, что активизация, в первую очередь, в информ-пространстве и направлена на США. Дескать, Россия не отказалась от полного контроля над Херсонской областью. И это все укладывается в пазлы картины РФ", — анализирует Снегирев.

Реально ли разделить Херсон на 2 части?

По словам собеседника издания, россияне и сами признавали, что удары ФАБами по мосту, который соединяет район Корабел (Остров) с остальной частью Херсона, не могут его разрушить.

"То есть, удары это просто картинка", — объяснил он.

А еще, добавляет эксперт, почему-то все забывают, что кроме автомобильного моста там есть еще и железнодорожный.

"А логистика же не будет, даже если они этот мост уничтожат, прервана в классическом понимании. Тогда возникает вывод, что вся эта история с мостом и, соответственно, возможностью захвата микрорайона Корабел это не больше, чем активные операции в информационном пространстве", — добавил эксперт.

Вывод

Собеседник "Телеграфа" считает, что вся история с "десантом" в Херсоне — это тщательная ИПСО. В ВСУ также подтверждают, что такой сценарий не реалистичен сегодня.

При этом, добавляет эксперт, возникает вопрос, почему время от времени в информационном пространстве возникают такие новости и нередко их источниками бывают украинские официальные лица не имеющие доступ к разведовательной информации.

"Или вот все цитируют Прокудина в момент эвакуации мирного населения и создается паническая атмосфера будто ВСУ отступают", — говорит он.

