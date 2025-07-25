Херсон оказался перед новой угрозой. Журналист раскрыл планы России

Россияне расширяют зону контроля и поражения на правобережье

Херсон постоянно подвергается российским атакам — 24 июля враг ударил по центру города КАБамы (управляемыми авиабомбами). Кроме того, россияне пытаются взять Херсон в дроновое кольцо.

Об этом в Facebook написал журналист Иван Антипенко. Он показал автомобиль на трассе Херсон – Николаев, сожженный российским дроном.

Авто, по которому ударил дрон РФ

"И это очень плохая новость. Как вы знаете, это ключевая дорога, соединяющая Херсон с северными окраинами, и которой пользуются большинство тех, кто движется в этом направлении. В течение июля российские военные начали массово атаковать несколько отрезков этой дороги. Уже сожгли грузовик, подбили несколько гражданских машин", — написал он.

Антипенко отметил, что россияне пытаются взять трассу Херсон – Николаев под контроль. К сожалению, большой участок дороги Марьянское – Берислав или дорога на Снегиревку – уже под контролем врага.

"Это означает, что мы фактически теряем значительную часть правого берега. Имею в виду именно гражданскую деятельность, которая казалась вероятной еще в 2023 году", — пояснил журналист.

Надлежащей защиты от дронов нет?

По словам Антипенко, россияне постепенно, но в большинстве своем успешно расширяют зону контроля и поражения на правобережье. Несмотря на это, добавляет он, город и дороги к нему никак не защищены. Отсутствует самая простая защита – сетки от fpv-дронов, которые можно было натянуть на ключевых улицах и трассах.

"Да, есть РЭБы, есть мобильные группы, которые сбивают дроны. Они делают очень много. Однако этого оказалось недостаточно. Россияне ежедневно атакуют с воздуха. Сегодня Херсон фактически берут в дроновое кольцо, заезд, выезд и пребывание в котором становятся все опаснее", — констатировал Антипенко.

Напомним, начальник городской военной администрации Херсона Ярослав Шанько рассказал "Телеграфу", как российские дроны превратили Херсонщину в зону выживания и спасут ли антидроновые сетки.