Безлюдные улицы и "шрамы" от обстрелов. Как сейчас выглядит израненный, но непокоренный Херсон (видео)

В Херсонской области Россия охотится на людей дронами

Украинский Херсон, который был в оккупации в начале полномасштабной войны и освобожден от россиян, страдает от регулярных вражеских обстрелов. Россияне, разъяренные тем, что не смогли удержать город и патриотизмом его жителей, бьют по Херсону ракетами, беспилотниками, авиабомбами.

Telegram-канал "Мост" опубликовал свежее видео, как выглядит центр Херсона сейчас. На эти кадры больно смотреть – безлюдные улицы, разрушенные здания и "шрамы" после обстрелов.

Таковы реалии непокоренного, но израненного города сейчас. Однако украинцы помнят его ярким и многолюдным, и верят, что Херсон обязательно возродится.

Отметим, что недавно издание CNN выпустило паническую статью, что Россия хочет снова захватить Херсон. Ключевым аргументом в пользу такой версии стали недавние бомбардировки моста в городе, ведущем в микрорайон Корабел. В воскресенье в результате серии воздушных атак мост был поврежден, что повлекло эвакуацию около 1800 оставшихся на острове гражданских. "Телеграф" разбирался, реальна ли угроза высадки российского десанта в Херсоне.

Ранее мы рассказывали, во что Россия превратила легендарное кафе Херсона "Золотой ключик". Сейчас здание больше напоминает развалины, чем детскую локацию. Часть помещений — повреждена, мебель — поломанная или разбросанная, окна — выбиты и забиты фанерой.