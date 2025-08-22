В Херсонской области ВСУ могут продвинуться вглубь фронта из-за действий россиян: что происходит (видео)

Российское командование не может навести порядок

На Херсонском направлении российские военнослужащие сжигают свою технику, потому что не хотят выходить на позиции. Эти действия агентов движения "АТЕШ" из состава 24 мотострелкового полка создают условия для возможного продвижения ВСУ.

Об этом сообщается в Telegram-канале "АТЕШ". Это военное движение украинцев и крымских татар.

Нам сообщают, что ситуация в полку критическая – становится все больше СОЧников (самовольно оставивших часть — ред.) и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдат бросили на позиции без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами, — говорится в сообщении

Отмечается, что командование 24-го мотострелкового полка ВС РФ не в силах навести порядок. Ситуация все больше обостряется.

Мы призываем военнослужащих не выполнять преступные приказы. Присоединяйтесь к нашему движению, ломайте и уничтожайте технику. Так вы сможете выжить в этой бессмысленной мясорубке, — призвали в "АТЕШ"

Агенты "АТЕШ" подрывают оккупантов изнутри

Вражеская техника пылает

Что происходит на Херсонском направлении

Карта deepstate

Генеральный штаб ВСУ маркирует фронт в Херсонской области как Приднепровское направление. Карта с него была опубликована утром в четверг. Накануне враг трижды пытался продвинуться. В вечерней сводке 21 августа Генштаб проинформировал, что на Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Антоновского моста. Успеха враг не имел.

Приднепровское направление, карта Генштаб ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Херсон — раненый войной, но непокоренный. Украинцы помнят город ярким и многолюдным, и верят, что Херсон обязательно возродится.