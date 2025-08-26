"Дорога жизни" в Херсон под атакой дронов. Как ее объехать

Уже есть первые пострадавшие от атак

Россияне активно обстреливают трассу Николаев-Херсон. Из-за активности российских дронов украинцев призывали не передвигаться по этому маршруту.

Об этом сообщает начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин. По его словам, с вечера 25 августа на трассе наблюдается высокая активность дронов оккупантов.

В ОВА подчеркнули, что россияне целенаправленно атакуют гражданский транспорт. Именно поэтому людей призывают без необходимости не передвигаться по этому маршруту. Сейчас трасса М-14 Николаев-Херсон достаточно опасна.

Трасса М-14 Николаев-Херсон

Уже известно, что с утра 26 августа российские войска атаковали автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка. В результате пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летний врач одного из медучреждений. У них взрывные травмы от удара дроном. Сейчас оба в больнице, им оказывается помощь.

Кроме того, в пресс-службе Херсонской ОВА напомнили, что об активности российских беспилотников оперативно сообщают в телеграмм-канале "Радар Херсон".

Есть ли другой путь в Херсон или Николаев

Трасса М-14 Николаев-Херсон одна из самых популярных на этом направлении, ведь имеет кратчайший путь — более 68 км. Однако есть и другой вариант, как попасть в Херсон из Николаева или наоборот. Речь идет о трассе Н-11, которая проходит не напрямую, а у побережья Южного Буга. Как показано на карте, этот вариант имеет более 93 км пути, что вдвое длиннее трассы М-14.

Объездной путь

Однако, учитывая обстрелы и риски для жизни, лучше выбрать трассу Н-11 или, если есть возможность, отложить поездку по этому направлению.

