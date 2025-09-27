Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" оценил усилия российских оккупантов в попытках продвинуться в Украине. Он подчеркнул, что враг использует малые группы и пропаганду для иллюзии успеха.

Летняя кампания оккупационных войск оказалась провальной. Ведь только в августе потери противника превысили 35 тысяч человек, а продвижение было вдвое меньше по сравнению с прошлыми компаниями. В результате за более трех лет полномасштабной войны против Украины Кремль так и не достиг заявленных целей так называемой "СВО", в том числе контроля над Донецкой областью.

Впрочем, не стоит вообще делить по сезонам наступление противника. Оккупационная армия продолжает давление на позиции Сил обороны Украины. Другое дело, что за август продвижение вглубь украинской территории вдвое меньше, чем за предыдущие месяцы. А потери оккупантов соизмеримы с их потерями на момент максимального продвижения еще в ноябре 2024 года.

Напомню, что в ноябре 2024 года продвижение россиян вглубь украинской территории составило почти 750 километров. Сейчас не более 300, а потери на уровне 35 тысяч только за месяц.

Это колоссальные успехи Сил обороны Украины. Кроме того, в настоящее время под контролем Сил обороны Украины находится около 33 процентов территории Донецкой области.

В настоящее время враг столкнулся с нашей эшелонированной обороной в Славянско-Краматорской агломерации. А это создает предпосылку того, что дальнейшая активизация боевых действий будет происходить в других направлениях: так сказать, если не съесть, то что-то надкусить.

Именно с этим продиктованы намерения оккупантов масштабировать театр боевых действий, в первую очередь – в Днепропетровской области.

И враг в этом заинтересован, ведь там равнинная местность, дающая возможность выхода на оперативное пространство. Если это получится у оккупантов, то это создаст для них бонусы как на переговорной площадке, так и в информационно-психологическом сопровождении так называемой СВО.

Днепропетровщина – это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей – Запорожская, Донецкая и Днепропетровская.

По информации Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березово, Новогригоровка.

Отчет на утро 27 сентября от Генштаба ВСУ о ситуации в Новопавловском направлении

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, на этом направлении противник пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. "Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточные. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", — сказал Сырский во время общения с журналистами.

В свою очередь Главное управление разведки МОУ информирует, что российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации — постановочные видеозахваты населенных пунктов.

По информации ГУР МОУ, малые группы оккупантов с российскими флагами пытаются просочиться в отдельные села и снимают короткие ролики, чтобы создать иллюзию успехов на фронте.

Такие постановки, по данным ГУР МОУ, используются оккупантами для победных отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью психологического давления на украинское общество.

В этом контексте не исключаю активизации действий и в Запорожском направлении. Туда, в частности, уже переброшена с Курского направления 76-я воздушно-десантная дивизия.

Это направление будет активным хотя бы попыткой врага прорваться на расстояние огневого поражения Запорожья. То есть – до 20 километров. Но город они не возьмут – это нереально. У них не хватит резервов. И враг сам это хорошо понимает и потому будет пытаться использовать тактику "выжженной земли".

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Жданова, если противник пройдет на Покровском направлении и выйдет на трассу "Донецк — Запорожье", он сможет продвигаться прямо на Запорожье. Это поставит под угрозу направления Гуляйполя и Орехова – они могут оказаться в окружении. Именно поэтому сегодня россияне периферийно атакуют позиции на Гуляйпольском и Ореховском направлениях: эти атаки не всегда велики по интенсивности, но их цель заставить ВСУ держать силы там, чтобы не опрокидывать усиление на Новопавловское.

"Есть большие проблемы с инженерным оборудованием позиций — рубежей просто мало или их вовремя не соорудили. Наши войска не успевают нормально закрепиться: пехота не успевает обустроиться в траншеях, их постоянно выбивают дальше. Поэтому фронт "поджимает" — и идет постепенное вытеснение вперед", — заметил он.

В то же время, на Сумском направлении ситуация стабилизирована, и план врага по созданию так называемой "буферной зоны" провалился. Возможность повторения им наступления – маловероятна.

А вот на Купянском направлении будет сложно. Прежде всего, потому, что враг не оставляет надежды захватить железнодорожную развязку Купянск-узловой.

Им крайне нужна логистика. И именно контроль над этой станцией даст возможность расправить плечи логистики для создания ударной группировки, для попытки прорыва в направлении Славянска и Краматорска.

Сейчас идут бои на северной и северо-западной окраине города, а также в районе сел Тищенковка, Киндрашовка, Малая Шапковка.

По информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, противник, действуя небольшими пехотными группами, создал большой район инфильтрации на северо-западе Купянска.

"Эти силы из состава 6-й общевойсковой армии выполнили ближайшую задачу – вышли достаточно широким фронтом на дорогу Р-79 и создали условия для дальнейшей блокировки Купянска с запада, в сторону дороги на Чугуев. Пока ЗСУ не могут этому помешать, не имеют возможности из-за нехватки боеспособной пехоты. Противник просто превосходит количество пехоты, имеет возможность наращивать усилия в этом направлении", — пояснил Константин Машовец.

Подводя итог, отмечу, что Днепропетровское, Купянское и Сумское направления этой осенью будут играть лишь отвлекающее значение.