"Третья мировая близко". Захарова придумала новый абсурд об Украине и "шахедах" над Польшей
В Кремле уверены — "Киев планирует провести диверсии"
Представитель российского МИД Мария Захарова угрожает миру и Украине Третьей мировой. Ведь Кремль раскусил "спецоперацию Киева в Румынии и Польше".
Что нужно знать:
- В Кремле "раскусили коварный план Киева" с диверсиями в Польше и Румынии
- Москва убеждена, что Киев "отремонтирует российские дроны и ударит по Европе", чтобы обвинить в этом Россию
- Угроза Третьей мировой нарастает
Захарова "предупреждает" о Третьей мировой
Захарова, ссылаясь на венгерские СМИ, говорит, что якобы президент Украины Владимир "Зеленский планирует провести диверсии" в Румынии и Польше. Более того, цель — "обвинить во всем Россию".
"Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — говорит Захарова.
В Кремле убеждены, что Киев использует "отремонтированные российские БПЛА" для удара по Польше и Румынии. Этот коварный план якобы должен "натолкнуть НАТО" действовать, в частности, ударить по России. Захарова не забыла и упомянуть о "дезинформационной компании в Европе", которая обвинит во всем Москву.
По словам пресс-секретаря МИД РФ, с 16 сентября на Яворивском полигоне Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже якобы "завезены российские БПЛА "Герань".
"Их раньше отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА"", — говорит Захаврова.
Более того, основной причиной таких действий Зеленского она называет "поражение ВСУ на фронте". Якобы президент Украины хочет "отвлечь внимание от этого" и "спровоцировать большую войну".
"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны", — добавила Захарова.
