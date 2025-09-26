В Кремле уверены — "Киев планирует провести диверсии"

Представитель российского МИД Мария Захарова угрожает миру и Украине Третьей мировой. Ведь Кремль раскусил "спецоперацию Киева в Румынии и Польше".

Что нужно знать:

В Кремле "раскусили коварный план Киева" с диверсиями в Польше и Румынии

Москва убеждена, что Киев "отремонтирует российские дроны и ударит по Европе", чтобы обвинить в этом Россию

Угроза Третьей мировой нарастает

Захарова "предупреждает" о Третьей мировой

Захарова, ссылаясь на венгерские СМИ, говорит, что якобы президент Украины Владимир "Зеленский планирует провести диверсии" в Румынии и Польше. Более того, цель — "обвинить во всем Россию".

"Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — говорит Захарова.

В Кремле убеждены, что Киев использует "отремонтированные российские БПЛА" для удара по Польше и Румынии. Этот коварный план якобы должен "натолкнуть НАТО" действовать, в частности, ударить по России. Захарова не забыла и упомянуть о "дезинформационной компании в Европе", которая обвинит во всем Москву.

По словам пресс-секретаря МИД РФ, с 16 сентября на Яворивском полигоне Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже якобы "завезены российские БПЛА "Герань".

"Их раньше отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА"", — говорит Захаврова.

Более того, основной причиной таких действий Зеленского она называет "поражение ВСУ на фронте". Якобы президент Украины хочет "отвлечь внимание от этого" и "спровоцировать большую войну".

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны", — добавила Захарова.

