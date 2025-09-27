Россияне били дронами по Запорожью: разрушили супермаркет и объект инфраструктуры (фото)

В результате атаки в Запорожье было обесточено более девяти тысяч абонентов

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября атаковали дронами Запорожья. По меньшей мере, двум ударным беспилотникам удалось долететь до города и ударить по гражданской инфраструктуре, был частично разрушен супермаркет и поврежден объект энергетики.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, в результате атаки было обесточено более девяти тысяч абонентов в одном из районов города.

"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина. В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья… Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он.

Также Федоров обнародовал фотографии с места очередного российского теракта. Другие дроны, которые оккупанты пытались направить на Запорожье и область, были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны. По состоянию на середину ночи о пострадавших или о погибших не сообщалось, поэтому можно надеяться, что обошлось без жертв.

Фото: Запорожская ОВА

Обновлено. Местные СМИ показали, что осталось от супермаркета "АТБ" после ночного удара.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне несколько дней подряд атаковали Запорожье, применяя разные виды вооружений. В частности ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы. В результате российских атак в Запорожье погибли трое гражданских, были повреждены жилье и гражданская инфраструктура.

23 сентября ночью россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил на город не менее шести фугасных авиабомб ФАБ с модулями УМПК, мишенями снова выбрали исключительно жилые дома и гражданские объекты. Авиационный террор со стороны россиян прекратился после того, как Силы обороны сбили самолет Су-34 из числа тех, которые пытались бомбить Запорожье. По некоторым данным, сбить удалось даже не один самолет, а два.