Россияне били дронами по Запорожью: разрушили супермаркет и объект инфраструктуры (фото)
-
-
В результате атаки в Запорожье было обесточено более девяти тысяч абонентов
Российские оккупанты в ночь на 27 сентября атаковали дронами Запорожья. По меньшей мере, двум ударным беспилотникам удалось долететь до города и ударить по гражданской инфраструктуре, был частично разрушен супермаркет и поврежден объект энергетики.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, в результате атаки было обесточено более девяти тысяч абонентов в одном из районов города.
"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина. В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья… Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он.
Также Федоров обнародовал фотографии с места очередного российского теракта. Другие дроны, которые оккупанты пытались направить на Запорожье и область, были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны. По состоянию на середину ночи о пострадавших или о погибших не сообщалось, поэтому можно надеяться, что обошлось без жертв.
Обновлено. Местные СМИ показали, что осталось от супермаркета "АТБ" после ночного удара.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне несколько дней подряд атаковали Запорожье, применяя разные виды вооружений. В частности ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы. В результате российских атак в Запорожье погибли трое гражданских, были повреждены жилье и гражданская инфраструктура.
23 сентября ночью россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил на город не менее шести фугасных авиабомб ФАБ с модулями УМПК, мишенями снова выбрали исключительно жилые дома и гражданские объекты. Авиационный террор со стороны россиян прекратился после того, как Силы обороны сбили самолет Су-34 из числа тех, которые пытались бомбить Запорожье. По некоторым данным, сбить удалось даже не один самолет, а два.