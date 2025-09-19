Наступление на Запорожье и мобилизация в России: смотрите интервью с военным экспертом на YouTube-канале Telegraf UA

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" проанализировал последние события в войне с Россией

На фронте в Украине сложилась неоднозначная ситуация, которая очень беспокоит украинцев. Кроме того, разговоры о масштабной мобилизации в России только нарастают.

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" в новом выпуске на YouTube расставил все точки над "и" в этих вопросах и даже больше. Эксперт подробно осветил не только информацию о приближении оккупантов к Запорожью, но и прокомментировал заявления нардепа Ярослава Железняка об этом.

Главные темы, о которых говорил Снегирев:

Продвижение россиян в Купянске, возле Голубовки, а также возле Новой Ивановки и Запорожья.

Заявление Железняка о том, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече со своей фракцией подчеркнул, что ВСУ разгромят россияне и на фронте дела обстоят нормально.

Масштабная мобилизация в России, сроки которой якобы перенесли к концу сентября начало октября.

Всю эту информацию военный эксперт подробно прокомментировал и рассказал о своем видении ситуаций. К тому же, Снегирев уже открыл специально для читателей "Телеграфа" значение нескольких событий, связанных с Россией. Речь идет о главе России Владимире Путине в военной форме на учениях "Запад-2025", увольнении так называемого "голубя мира" Кремля Дмитрия Козакова и атаке дронов на Польшу.

Напомним, по мнению Снегирева, российская армия провалила весенне-летнюю кампанию 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Украина действительно не бросит Донбасс и какие города под угрозой.