В Купянске идет контрдиверсионная операция

Купянск Харьковской области остается под полным контролем украинских военных, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону. Город и вся территория общины безопасны, а Вооруженные Силы Украины продолжают активно отражать атаки армии РФ в окрестностях.

Глава Купянской ГВА Александр Беседин в эфире телемарафона сообщил, что никаких российских подразделений в городе нет.

"Действительно, бои идут в окрестностях. Каждый день и каждый час — на связи с нашими военными, и они дают достойный отпор. Хотя враг каждый день бросает все больше сил, чтобы осуществить их мечту — захватить Купянск", — сказал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг продолжает концентрировать силы на северных подходах к городу. Украинские подразделения контролируют выходы из всех трубопроводов, которые оккупанты пытались использовать для скрытого проникновения.

Три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны, Генштаб ВСУ

В Купянске идет контрдиверсионная операция, а в окрестных районах проводятся поисково-ударные действия. За 2 недели активной обороны враг потерял 395 человек, из которых 288 – безвозвратные. На подходах к городу, Радьковке и Голубовке, наши защитники ликвидировали 265 россиян, еще 128 погибших — непосредственно в районе Купянска.

Кроме того, некоторые военные РФ попадают в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя ценные показания, которые будут использованы против государства-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно информации DeepState, российские войска совершили продвижение в районах Кондрашовки и Купянска на Харьковщине.