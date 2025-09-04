Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал о потерях российских военных за август. Через месяц враг продвинулся вдвое меньше, чем раньше. Он проанализировал главную цель пришествия РФ летом.

Российское наступление оказалось провальным: только в августе потери оккупантов превысили 35 тысяч человек, а продвижение — вдвое меньше, чем в прошлые месяцы. За четыре года полномасштабной войны против Украины Кремль так и не достиг заявленных целей "СВО", включая контроль над Донецкой областью.

Не стоит вообще делить по сезонам наступление России. Российская армия продолжает давление на позиции сил обороны Украины. Другое дело, что за август продвижение вглубь украинской территории вдвое меньше, чем за предыдущие месяцы. А потери оккупантов соизмеримы с потерями на момент максимального продвижения российских оккупантов, которые датируются, соответственно, еще ноябрем 2024 года. Для сравнения: в ноябре 2024 продвижение вглубь украинской территории было около 750 км. На данный момент – не более 300 кв. км. А потери – на уровне 35 тысяч только за месяц. Это колоссальные успехи сил обороны Украины. Кроме того, сейчас под контролем сил обороны Украины находятся около 33% территорий Донецкой области.

Отмечу, что активизация вражеского наступления в Донецкой области совпала с началом переговорных процессов, в частности встречей Путина с президентом США на Аляске. Таким образом, страна-оккупант пыталась продемонстрировать, что вести политические переговоры нет смысла, ведь российская армия способна военным путем захватить Донецкую область. Это и являлось главной целью их наступления.

Фактически была угроза прорыва на оперативную глубину. Официальные данные говорили о продвижении на 10-12 км. Информация, распространяемая изданием Bild о продвижении врага на глубину до 18 км и подхваченная украинскими СМИ, не соответствовала действительности.

Благодаря усилиям украинских военных на сейчас ситуация стабилизирована. Проводятся мероприятия, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение оккупантов

Для российской армии это наступление имело не только политический, но и военный смысл. Кремль пытался взять под контроль ряд ключевых населенных пунктов, создав угрозу оперативного окружения — не только в Покровске, но и вблизи Мирнограда и Доброполья.

Благодаря переброске оперативных резервов украинским силам удалось стабилизировать обстановку. Враг понес серьезные потери: более тысячи военных ликвидированы, полсотни взято в плен. Это свидетельствует о значительных потерях среди личного состава оккупантов.

Важным моментом стало то, что в ходе украинских контратак противника часть его штурмовых групп оказалась в оперативном окружении. Эти подразделения фактически были отрезаны от материально-технического обеспечения, эвакуации раненых, снабжения боеприпасами и продовольствием.

Впрочем, акцент следует делать на том, что не только летнее наступление армии РФ, а вообще так называемая специальная военная операция (СВО) фактически провалилась.

За четыре года активных боевых действий россияне не выполнили даже промежуточный характер так называемой "СВО". Основной задачей ее был выход на административные границы Донецкой области. Поэтому говорить о провале летнего наступления россиян на фоне фиаско всей так называемой специальной военной операции как минимум неправильно.

Стоит отметить, что оккупационная армия начала терять захваченные ранее украинские территории.

Укажу один весьма показательный момент, как об успехах российской армии сообщают российские СМИ. 30 июня российские пропагандистские СМИ сообщали о том, что российские военные полностью освободили территорию так называемой ЛНР. А уже 30 августа те же СМИ сообщают, что армия РФ освободила 99,7% территории так называемой "ЛНР". Потеря даже 0,3% территории за два месяца свидетельствует об успешных контрнаступательных действиях Сил обороны Украины. Поэтому сегодня говорит о том, что оккупационная армия контролирует всю территорию Луганской области, не приходится. Да, есть тактические продвижения по нескольким участкам, например, на Лиманском направлении, где часть территории — это Луганская область. Но основной показатель – это контроль Сил обороны Украины над ключевыми промышленными районами Донецкой области.

Именно поэтому, по-моему, со стороны политического руководства страны-оккупанта и вбрасывается информация о так называемых территориальных обменах, то есть обмен территорий Сумской и Харьковской областей на вывод Сил обороны Украины из Донецкой области.

Как сообщалось ранее, сезонная наступательная кампания оккупационной армии закончилась ничем. Так Генеральный штаб ВСУ отреагировал на отчет руководства оккупационных войск о якобы успешных итогах весенне-летней кампании 2025 года.