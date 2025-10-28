С глобальной карты энергетики Россия начинает исчезать не потому, что у нее заканчивается нефть, а потому, что ее больше никто не хочет покупать, считает политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус

В октябре 2025 года администрация Дональда Трампа ввела самые жесткие за последние два года санкции против российской нефтяной отрасли. Под ограничения попали "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также десятки их дочерних структур. Запрещены какие-либо финансовые операции, инвестиции или экспорт технологий.

Цель Вашингтона – сокращение энергетических доходов Кремля.

Под ударом, в том числе, оказалась вторая по размеру компания РФ, недавно контролировавшая до 20% российской добычи и имевшая широкую сеть активов по всему миру.

Испугавшись санкций, Лукойл заявил о распродаже своих зарубежных активов. Что именно за активы и от чего может избавиться корпорация?

Решение о распродаже компания объяснила "невозможностью продолжать работу в рамках действующих лицензий OFAC". По данным Reuters, AP News и bne IntelliNews, речь идет о полном выходе из зарубежных проектов.

Список основных активов, которые я нашел (он не является исчерпывающим):

Ирак – месторождение West Qurna-2 (75% у ЛУКОЙЛа, 480 000 баррелей/сутки).

Болгария – НПЗ Neftohim Burgas (190 000 баррелей/сутки), ключевой объект на Черном море.

Румыния – НПЗ Petrotel-Lukoil.

Нидерланды — 45% в Zeeland Refinery.

Казахстан — части в Khvalynskoye gas field и Каспийском трубопроводном консорциуме.

Узбекистан — месторождения Kandym-Khausak-Shady-Kungrad (90%).

Египет – блоки Meleiha, West Esh-el-Mallah, West Geisum.

Гана, Камерун – шельфовые проекты Cape Three Points Deepwater, Etinde LNG.

Мексика – доля 50% в оффшорном блоке.

Азербайджан – участие в Shah Deniz и D-222 (Yalama).

США, Европа и СНГ – сети АЗС и сбытовые компании. Суммарно эти активы обеспечивали более 15% глобальной добывающей мощности и стабильный валютный поток.

Активы компании ЛУКОЙЛ

Объявление о распродаже повлекло за собой резкую реакцию инвесторов. На фоне новостей акции Лукойла упали на -13,95% за неделю. Это самое большое падение с 2022 года.

Эксперты объясняют это не краткосрочной паникой, а переоценкой рисков: компания теряет географическую диверсификацию, валютные поступления и партнеров, а замена западных активов новыми практически невозможна.

Сможет ли Лукойл продать активы подставным лицам? Фактически ответ зависит от геополитических факторов. То есть, в каких отношениях соответствующие государства находятся с США и захотят ли они рисковать.

То есть, псевдопродажа в ЕС и США довольно сомнительна, а Африке, Латинской Америке и СНГ возможна только в отдельных случаях.

Потери – не только для компании, а для государства. Москва лишается контроля за частью инфраструктуры, которая обеспечивала экспорт через Болгарию, Казахстан и Ирак.

Уменьшаются валютные поступления, падает "мягкая сила" — из-за закрытия заправочных сетей и сокращения присутствия в Африке и на Ближнем Востоке.

Европа получает шанс выкупить или национализировать нефтеперерабатывающие объекты – Болгария уже готовит закон о госконтроле над Burgas НПЗ.

Казахстан может перераспределить частицы в проектах в пользу Chevron и KazMunayGas.

В 2024 году Лукойл уже перенес списания на 93,3 млрд рублей, из них более 50 млрд — именно из-за потерь иностранных активов. "РБК-Украина" оценивает рыночную потерю капитализации компании после санкций в 83 млрд рублей за два дня.

Международные аналитики UBS и IEA считают, что потенциально компания может потерять до 25% добывающих мощностей в случае продажи всех проектов вне РФ. "Это не крах, а начало структурного сокращения российского нефтяного присутствия в мире", — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Таким образом, санкции Трампа вынуждают российский бизнес не просто "приспосабливаться", а отступать. С глобальной карты энергетики Россия начинает исчезать не потому, что кончается нефть, а потому, что ее больше никто не хочет покупать вместе с рисками Кремля.

Кроме того, любое энергетическое предприятие за рубежом – это один из элементов "энергетической сверхдержавы". Ведь вокруг актива формируется лояльная Россия и ее интересы клиентела — рабочие и члены семей, профсоюзы, подрядчики и сервисные организации, чиновники местного и национального уровня.

К тому же часть доходов тратят на легальное и нелегальное усиление российского влияния — от финансирования "Русских домов" до взносов в избирательные фонды.

Для надежного и стабильного уменьшения доходов РФ странам Большой Семерки (США и ЕС в первую очередь) придется разработать меры строгого контроля над ситуацией.

Источник: публикация Максима Гардуса