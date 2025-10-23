Масштабный удар: США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", биржа отреагировала обвалом

Масштабный санкционный удар "прилетел" по двум главным нефтяным компаниям РФ — "Роснефти" и "Лукойлу"

Министерство финансов США почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Российская биржа уже отреагировала падением.

Что нужно знать:

В Минфине США заявили, что новые санкции — вина Путина, не желающего прекращать войну в Украине

Под ограничения попали "Роснефть" и "Лукойл", а также все их дочерние структуры, их активы в США будут обездвижены, а транзакции с ними запрещены

Российская биржа отреагировала обвалом, акции обеих компаний сильно подешевели

Как говорится в официальном сообщении Минфина США, причина новых санкций — нежелание российского правителя Владимира Путина прекращать войну в Украине. Теперь ему придется заплатить за это, поскольку две крупнейшие российские компании, торгующие нефтью, полностью подпадают под санкции.

"Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов США вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля. Министерство финансов готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению очередной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Кто попал под новые санкции

Прежде всего, ограничения ввели против главных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Также под ограничения попали все их дочерние структуры, компании и фирмы. Все активы указанных компаний в США будут обездвижены. Какие-либо транзакции с ними строго запрещены. Список компаний, попавших под санкции, в Минфине опубликовали отдельным приложением:

Среди дочерних структур обеих компаний много НПЗ, которые уже неоднократно попадали под удары украинских беспилотников. Теперь нефтезаводы, уже и так превратившиеся в "денежный пылесос" вместо наполнения бюджета, получили удар с другой стороны. Российская биржа отреагировала на санкции моментально — акции "Роснефти" и "Лукойла" рухнули.

Трамп: "Мы долго ждали"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые санкции против РФ, сказав, что США "долго ждали" этого момента. Вашингтон призывает Кремль прекратить валять дурака и согласиться на прекращение огня немедленно.

"Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали. Министерство финансов вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня", — сказал он во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Бессент при этом вечером 22 октября анонсировал новые санкции против России. Он пояснил, что президент Трамп пытался решить все посредством дипломатии и переговоров, но его собеседники в Кремле, похоже, не понимают хорошего языка.

"Президент Путин не подошел к переговорам честно и открыто, как мы надеялись. Переговоры проходили на Аляске. Президент Трамп вышел из них, когда понял, что процесс не двигается вперед… Поэтому или сегодня вечером, или завтра утром мы объявим о существенном усилении санкций против России. Я не могу раскрывать точных мер, но могу сказать, что это будут одни из самых масштабных санкций, которые мы никогда не вводили против Российской Федерации", — пояснил он.

Дроновые санкции Украины

Украина с августа 2025 устроила российским нефтеперерабатывающим заводам "ночь длинных огней". По данным командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди, нефтеперерабатывающая отрасль РФ из-за атак потеряла 21% мощностей. По другим данным, остановилось не менее 17% НПЗ в России, что равноценно более миллиона баррелей нефти в сутки. Это очень сильный удар по российской нефтепереработке и российскому карману.

Постоянные удары дронов по НПЗ россиян приводят к серьезному разбалансированию экономики страны-агрессора, разрушению логистических экономических цепочек и потере поступлений в бюджет. Более того, отремонтировать большинство пострадавших заводов — целая история, поскольку получить западное оборудование, стоящее на НПЗ, невозможно из-за санкций.

Таким образом, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Россия, еще недавно гордо называвшая себя мировой "бензоколонкой", после ударов "добрых" дронов по НПЗ вынуждена просить горючее у соседей. К примеру, Беларусь в сентябре нарастила экспорт бензина в РФ в четыре раза по сравнению с августом — до 49 тысяч тонн. Еще 33 тысячи тонн дизельного горючего пошли по тому же маршруту.