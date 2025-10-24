Трамп порадовался за Путина после введения санкций (видео)

Глава РФ бахвалится, американский лидер иронизирует

Президент США Дональд Трамп иронически высказался по поводу заявлений России, будто ее экономика не пострадает от новых санкций, введенных США. Глава Соединенных Штатов заявил, что оценить влияние ограничений можно будет через полгода.

Ироническое высказывание Трамп сделал в ходе общения с прессой в Белом доме. Журналист спросил мнение президента о заявлении главы России Владимира Путина, что санкции США не будут оказывать никакого серьезного влияния на российскую экономику.

Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится, – ответил Трамп.

После введения санкций США Путин заявил, что новые санкции США якобы не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом глава Кремля признал, что они "серьезны".

Да, они (санкции — ред.) для нас серьезны, конечно, это понятно. И будут определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии, — хвастается Путин

При этом российский лидер не забыл пожаловаться, что введение санкций будет плохо повлиять на российско-американские отношения. Также Путин поныл, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.

В Сенате дали прогноз действия санкций на военную машину Путина

Американский сенатор Линдси Грэм в соцсети Х также прокомментировал бахвальство Путина, что ему якобы не страшны новые американские санкции. Он повторил слова Трампа – "время покажет".

Я предположил бы, что клиенты Путина не застрахованы от тарифов в качестве наказания за покупку дешевой российской нефти для поддержки военной машины Путина. Увидим, будет ли у его клиентов такое же легкомысленное отношение. Время покажет, Линдси Грэм

Трампу дали три варианта санкций против РФ — он выбрал не самый жесткий

По данным The Wall Street Journal, Трамп решил ввести санкции против РФ, поскольку понял, что Путин просто тянет время. Пакеты ограничительных мер были разработаны давно и президенту предложили выбрать из трех вариантов.

Жесткий вариант был ориентирован конкретно на российскую экономику и высокопоставленных российских управленцев. Средний касался российской энергетической отрасли, и более мягкий вариант, предусматривающий более ограниченные санкции. Трамп избрал средний вариант санкций против РФ.

Вместе с тем, по словам представителей администрации, последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике, учитывая, насколько хрупкая экономика России военного времени зависит от доходов от нефти и газа, пишет WSJ

Трамп ввел санкции против России — что известно

В ночь на 23 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России. Меры направлены на то, чтобы вынудить Путина прекратить войну против Украины. Под санкции попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "ЛУКойл", а также большое количество их дочерних предприятий. Российская биржа сразу отреагировала падением.

Кроме того, 23 октября, страны ЕС приняли пакет сокрушительных санкций против России вслед за США. "Телеграф" узнал подробности.