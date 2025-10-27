Путин напуган: из-за слабой экономики в России может произойти переворот, – The Telegraph

Российский правитель Путин взялся за поиск внутренних врагов, на которых можно будет сосредоточить внимание общества

Российский правитель Владимир Путин напуган перспективой государственного переворота. Кремль ослабевает, экономика России начинает "рушиться", поэтому Кремль срочно пытается "переключить" внимание россиян на что-то другое.

Что нужно знать:

В Кремле царят "панические настроения" из-за неудач на фронте и во внешней политике

Путин начал искать внутренних врагов, на которых можно сосредоточить внимание общества

Российская экономика проходит самое тяжелое испытание за все годы войны

Как утверждает издание The Telegraph, у Кремля "заканчиваются карты для продолжения игры", если использовать терминологию президента США Дональда Трампа. На фронте нет существенных успехов, во внешней политике провал — новые санкции США против РФ, а экономика на грани выживания.

Именно поэтому российский правитель Путин приступил к поиску внутренних врагов, на которых можно будет сосредоточить внимание общества. Обрушение российской экономики и паралич бизнеса может стать началом конца путинского режима. Между тем, министерство экономического развития РФ заявило: страна находится на грани рецессии.

На ситуацию наложилось масштабное усиление атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы и новые санкции США. Также сказывается банковский кризис, который медленно, но уверенно надвигается на Россию. Российская экономика сохраняла устойчивость благодаря тому, что Кремль требовал кредитовать оборонные предприятия без гарантий и проверок, но похоже, что и этому приходит конец.

В то же время в России начался дефицит бензина и скачок цен. На фоне этого Путин панически испуган тем, что экономические неудачи могут вызвать желание свергнуть его с трона, как это было в 2023 году, когда мятеж против него организовал Евгений Пригожин.

Санкции против российской нефти и конвульсии российского ВПК

Министерство финансов США 22 октября почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Российская биржа отреагировала на это масштабным падением. С 23 по 25 октября "Роснефть" потеряла 3% стоимости акций, "Лукойл" — 7,2%. Общие потери компаний составили миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп после этого иронически высказался по поводу заявлений России, якобы ее экономика не пострадает от новых санкций, введенных США. Глава Соединенных Штатов заявил, что оценить влияние ограничений можно будет через полгода.

Отметим, на фоне масштабного падения российской экономики постепенно рушится последняя "скрепа", державшая ее на плаву. Пока Кремль щедро тратит деньги на поддержку российских нефтезаводов, российский военно-промышленный комплекс, несмотря на огромные "вливающиеся" туда из бюджета суммы, демонстрирует падение и сокращение производства.