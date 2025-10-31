Украине удалось уничтожить один из российских "Орешников": когда это произошло

Москва планирует разместить "Орешник" в Беларуси

Украине удалось на территории России уничтожить баллистическую ракету "Орешник". В целом Кремль имел всего три таких боеприпаса.

Что нужно знать:

Стоимость одной ракеты "Орешник" составляет более 20 млн долларов

Уничтожена ракета была еще в 2023 году

Об успешной операции знали некоторые западные партнеры

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время пресс-конференции, на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что ракета была уничтожена на полигоне Капустин Яр летом 2023 года.

По словам Малюка, тогда Украина об этом не рассказывала, но уже сейчас решила сообщить. Успешную операцию провели силы спецслужб.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Но мы можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яре силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное", — заявил глава СБУ.

Он добавил, что об успехе операции тогда знал Зеленский и несколько президентов других стран. На тот момент "Орешник" в широком понимании, как сейчас, не знали, а Россия не угрожала им так рьяно.

Орешник

Президент Украины добавил, что Россия имела возможность трех выстрелов "Орешником". Один из них она использовала, когда ударила по Днепру, а еще один уничтожили Силы обороны Украины. Получается, что у Кремля еще есть по меньшей мере один выстрел.

"Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести", – сказал Олег Иващенко, глава службы внешней разведки Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что Москва планирует разместить "Орешник" на территории Беларуси. И западные партнеры должны обратить на это внимание.

"Мы понимаем, приблизительный радиус действий у них 5500 (километров, – ред.). И есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам, особенно восточной Европе, стоит обратить на это внимание. Да и всем", – пояснил президент.

Характеристика ракеты "Орешник"

Баллистическая ракета "Орешник" – это современная разработка России. Она относится к комплексу средней дальности и впервые информация о ней появилась в публичном пространстве в 2024 году. Тогда ее называли межконтинентальной баллистикой.

Характеристика Орешника

Характеристика:

Дальность полета – до 3000 км.

Скорость – около 6000 км/ч.

Вес — ракета весит более 10 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть.

Тип топлива – твердотопливная система.

Точность – отклонение от цели может составлять до 100 м.

Стоимость – эксперты оценивают ракету примерно в $20-25 млн за единицу.

