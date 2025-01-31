Какие системы способны перехватить российский "Орешник". Эксперт рассказал, есть ли они у Украины и какие перспективы

Это очень сложная цель для перехвата

Недавно Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина сейчас не имеет систем, способных перехватывать российскую баллистическую ракету "Орешник". О том, какие системы способны ему противостоять и какие страны их имеют, рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Похоже, что на данный момент ни MIM-104 Patriot, ни система SAMP/T с этим (перехватом "Орешника", — ред.) справиться не может. Но утверждать, что такое невозможно вообще, тоже не совсем корректно", — сказал он "АрмияInform".

"Орешник" способна сбивать американская система THAAD. Она была разработана для сбивания именно таких баллистических целей.

"Эта система заатмосферная, свыше 200 километров она работает. Но есть нюанс. Одна машина стоит 2,5 млрд долларов. Да, да, я не ошибся. Это за одну машину. А машина исчисления — 600 миллионов долларов", — рассказал Черник.

По его словам, такую дорогостоящую систему может позволить себе только США. А единственная страна, которая позволила себе ее купить — Саудовская Аравия.

Тем не менее есть и основания для оптимизма, говорит эксперт. В 2024 году в США была введена в строй пусковая установка Typhon. В первую очередь она предназначена для отстреливания ракеты BGM-109 Tomahawk. Но в комплектацию входит также пусковой контейнер, который может запускать ракету RIM-161 Standard Missile 3. Это противоракета, которая разрабатывалась против баллистического оружия, вроде "Орешника".

"Здесь для нас может быть оптимизм, если наши американские союзники придут к выводу, что Украине это можно передать. А объективно нужно смотреть в сторону разработки собственных систем", — отметил Черник.

Он напомнил, что из более 30-ти видов тяжелых межконтинентальных баллистических ракет СССР две трети были разработаны в Украине, на "Южмаше". Поэтому у нашей страны есть технологический и научный потенциал для таких разработок.

"Я более чем уверен, что может появиться собственный зенитно-ракетный комплекс стратегического назначения, который может справиться с тем, что называется "Орешник". Хотя справедливости ради надо подтвердить, что именно в эту минуту действительно таких комплексов у нас пока нет", — резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", в 2025 году ракетная система "Орешник" перестала упоминаться в выступлениях российских официальных лиц. В последний раз российский диктатор вспомнил о своей любимой страшилке на рождественской неделе. 26 декабря он говорил, что не исключает применения этой ракеты "и сегодня и завтра, если будет такая необходимость".