Ведущий эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил об угрозе энергетической безопасности государства

Как заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины, информирую общество и правительство о ситуации, которая представляет прямую угрозу энергетической безопасности государства.

С пятницы, 22 января 2026 года, выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающие газ на территории Украины, ограничен из-за бюрократического коллапса в Минэнерго.

Президент Украины поставил четкую задачу: максимально мобилизовать усилия по преодолению последствий энергетического кризиса и обеспечить рост собственной добычи газа. Однако сегодня реализация этой стратегии оказалась под угрозой из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников.

Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, ежедневно работающих на объектах "Укрнафты", "Укргаздобыча" и других добывающих предприятий Украины. Это именно те специалисты, стратегическую важность которых неоднократно подчеркивал глава государства. Сейчас мы стали перед критической проблемой: профильная комиссия по бронированию не собирается, из-за чего предприятия теряют статус критичности. У одной из компаний срок действия статуса уже исчерпан, еще у трех это произойдет в ближайшие дни или в течение месяца.

Последствия критические: из-за отсутствия правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи. В условиях, когда газ из месторождений следует непосредственно к потребителям, остановка сервисных работ приведет к немедленному падению объемов добычи. Мы рискуем спровоцировать углубление энергетического кризиса из-за административного промедления.

Обращаюсь к министру энергетики Украины, г-ну Денису Шмыгалю!

Г-н министр, прошу вашего личного вмешательства и содействия в немедленном проведении заседания комиссии для рассмотрения обращений наших компаний-членов. Предоставление возможности работать людям, которые обеспечивают страну топливом — это вопрос национального выживания.

Источник: пост Андрея Закревского в Facebook