Провідний експерт з енергетики Андрій Закревський заявив про загрозу енергетичній безпеці держави

Як заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, інформую суспільство та уряд щодо ситуації, яка становить пряму загрозу енергетичній безпеці держави.

З п'ятниці, 22 січня 2026 року, виїзд ремонтних бригад сервісних компаній на свердловини, що видобувають газ на території України, обмежений через бюрократичний колапс у Міненерго.

Президент України поставив чітке завдання: максимально мобілізувати зусилля для подолання наслідків енергетичної кризи та забезпечити зростання власного видобутку газу. Проте сьогодні реалізація цієї стратегії опинилася під загрозою через бюрократичну паузу у процесі бронювання працівників.

Йдеться про нафтогазосервісні компанії, які щоденно працюють на об’єктах "Укрнафти", "Укргазвидобування" та інших видобувних підприємств України. Це саме ті фахівці, про стратегічну важливість яких неодноразово наголошував глава держави. Наразі ми постали перед критичною проблемою: профільна комісія з питань бронювання не збирається, через що підприємства втрачають статус критичності. В одній із компаній термін дії статусу вже вичерпано, ще у трьох це станеться найближчими днями або протягом місяця.

Наслідки є критичними: через відсутність правового захисту фахівці відмовляються виїжджати на об’єкти видобутку. В умовах, коли газ із родовищ прямує безпосередньо до споживачів, зупинка сервісних робіт призведе до негайного падіння обсягів видобутку. Ми ризикуємо спровокувати поглиблення енергетичної кризи через адміністративне зволікання.

Звертаюся до міністра енергетики України, пана Дениса Шмигаля!

Пане міністре, прошу вашого особистого втручання та сприяння у негайному проведенні засідання комісії для розгляду звернень наших компаній-членів. Надання можливості працювати людям, які забезпечують країну паливом — це питання національного виживання.

Джерело: допис Андрія Закревського у Facebook