Цены на курятину и яйца приятно удивят хозяек: во сколько обойдется омлет с мясом

"Телеграф" рассказал с чем это связано

В Украине цены на продукты продолжают расти. Причина этого в сложностях логистики, удорожании кормов для животных и росте тарифов. Не все продукты в июне по сравнению с маем подорожали.

Телеграф со ссылкой на agronews.ua рассказывает, как изменилась стоимость курятины и яиц в июне по сравнению с маем.

Цены на яйца

Средние цены на куриные яйца в июне оказались выше средних цен в мае 2024 года.

Для яиц Наседка средняя цена сейчас 43,40 грн., а в мае она была 37,85 грн ., то есть стоимость десятка повысилась на 5,55 грн. или около 14,7%. Для яиц Ясенсвит средняя цена 40,40 грн, а в мае была 38,51 грн. Повышение составило 1,89 грн. или около 4,9%.

То есть яйца в июне немного поднялись в цене, хотя повышение оказалось сравнительно небольшим.

Цены на курятину

Куриное бедро в мае в среднем продавалось по 111,19 грн. Текущая средняя цена по магазинам – 103,00 грн. Цена снизилась примерно на 8 или около 7%.

Куриная голень в мае обходилась в среднем 79,03 грн., а текущая средняя цена – 77,00 грн. Снижение цены было сравнительно незначительным и составило примерно 2 гривны или 2,5%.

Куриная тушка в прошлом месяце продавалась по 78,02 грн. Текущая средняя цена – 70,30 грн. Существенное снижение цены примерно на 8 или около 10%.

Куриное филе в мае стоило 159,85 грн., а текущая средняя цена – 162,00 грн. То есть цена немного выросла – на 2 гривны или около 1,5%.

Таким образом, по сравнению с маем, текущие средние цены снизились на бедро, голень и тушку. В то же время средняя стоимость куриного филе немного повысилась.

Кстати, мы уже рассказывали, что из-за отключения света могут подорожать яйца. Постоянные проблемы с электроэнергией становятся угрозой не только производству товаров птицеводства, но и существования отрасли и продовольственной безопасности государства.

Ранее "Телеграф" писал, что малина на украинских рынках подешевела в три раза.