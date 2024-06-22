Цены на курятину и яйца приятно удивят хозяек: во сколько обойдется омлет с мясом
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"Телеграф" рассказал с чем это связано
В Украине цены на продукты продолжают расти. Причина этого в сложностях логистики, удорожании кормов для животных и росте тарифов. Не все продукты в июне по сравнению с маем подорожали.
Телеграф со ссылкой на agronews.ua рассказывает, как изменилась стоимость курятины и яиц в июне по сравнению с маем.
Цены на яйца
Средние цены на куриные яйца в июне оказались выше средних цен в мае 2024 года.
Для яиц Наседка средняя цена сейчас 43,40 грн., а в мае она была 37,85 грн ., то есть стоимость десятка повысилась на 5,55 грн. или около 14,7%. Для яиц Ясенсвит средняя цена 40,40 грн, а в мае была 38,51 грн. Повышение составило 1,89 грн. или около 4,9%.
То есть яйца в июне немного поднялись в цене, хотя повышение оказалось сравнительно небольшим.
Цены на курятину
Куриное бедро в мае в среднем продавалось по 111,19 грн. Текущая средняя цена по магазинам – 103,00 грн. Цена снизилась примерно на 8 или около 7%.
Куриная голень в мае обходилась в среднем 79,03 грн., а текущая средняя цена – 77,00 грн. Снижение цены было сравнительно незначительным и составило примерно 2 гривны или 2,5%.
Куриная тушка в прошлом месяце продавалась по 78,02 грн. Текущая средняя цена – 70,30 грн. Существенное снижение цены примерно на 8 или около 10%.
Куриное филе в мае стоило 159,85 грн., а текущая средняя цена – 162,00 грн. То есть цена немного выросла – на 2 гривны или около 1,5%.
Таким образом, по сравнению с маем, текущие средние цены снизились на бедро, голень и тушку. В то же время средняя стоимость куриного филе немного повысилась.
Кстати, мы уже рассказывали, что из-за отключения света могут подорожать яйца. Постоянные проблемы с электроэнергией становятся угрозой не только производству товаров птицеводства, но и существования отрасли и продовольственной безопасности государства.
Ранее "Телеграф" писал, что малина на украинских рынках подешевела в три раза.