Никакого "Добрий день". Как правильно здороваться на украинском в Вербное воскресенье

Есть несколько традиционных вариантов

Уже в воскресенье, 5 апреля, православные украинцы и греко-католики будут отмечать Вербное воскресенье. В этот день принято не только посещать службу и святить вербу, но и по-особенному здороваться.

"Телеграф" расскажет, что нужно говорить в Вербное воскресенье, чтобы не опозориться. Отметим, что 5 апреля римо-католики и протестанты празднуют Пасху.

Как здороваться в Вербное воскресенье

В этот день не следует говорить привычные "Добрый день" или "Доброе утро", ведь Вербное воскресенье — один из больших церковных праздников. Верующие приветствуют обычно "Слава Иисусу Христу!" В ответ надо говорить "Навіки слава!", "Слава навіки!", "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!"

Кроме того, есть и традиционное народное поздравление, сопровождаемое легкими "ударами" освященной вербой. Считается, что такое действие дарит человеку удачу и защищает его. В таком случае следует говорить: "Не я б’ю – верба б’є! За тиждень Великдень!"

Заметим, что на западе Украины эти слова встречают всех людей в Вербное воскресенье. В украинском фольклоре можно встретить и более длинные варианты поздравления, в частности:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицкое приветствие).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как здороваются на Пасху в разных регионах Украины.