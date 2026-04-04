Лазарева суббота 4 апреля. Вы можете согрешить, если сделаете эти шесть вещей в праздник

В этот особенный день не забудьте собрать веточки вербы

В 2026 году Лазарева суббота отмечается в эту субботу, 4 апреля. Этот праздник предшествует Вербному воскресенью и является важным моментом в подготовке верующих к Пасхе.

Лазарева суббота посвящена чуду воскрешения Иисусом его друга, праведника Лазаря. По библейскому преданию, Христу было сообщено, что Лазарь умер четыре дня назад. Однако Сын Божий утверждал, что тот лишь спит.

Придя к пещере, служившей гробницей, Иисус велел отвалить камень от входа. Когда это сделали, он воскликнул: "Лазарь, выйди!", — и тот ожил и вышел из пещеры. Это событие стало одним из величайших чудес, показавших власть Христа над смертью и предвосхитивших его собственное воскресение.

В Лазареву субботу христиане традиционно собирают веточки вербы, чтобы освятить их в храме в Вербное воскресенье и украсить ими дом.

В Лазареву субботу 2026 запрещено:

Тяжелый физический труд и работа по дому. Нельзя заниматься генеральной уборкой, стиркой, глажкой, строительством или ремонтом. Работа на земле. Согласно народным приметам, в этот день нельзя копать землю и сажать растения. Рукоделие. Шить, вязать и вышивать считается нежелательным. Шумные развлечения. Стоит избегать массовых гуляний, громкой музыки, бурного веселья и застолий. День принято проводить в молитве и тишине. Ссоры и конфликты. Запрещено ругаться, выяснять отношения, сквернословить или желать кому-либо зла. Отказ в помощи. Нельзя отказывать нуждающимся в просьбах.

Народные приметы 4 апреля

Солнечный и ясный день — таким же будет и лето.

Утром дождь — ждите дождливое лето.

Кора на деревьях потрескалась — будет хорошая погода.

У кого именины 4 апреля

Сегодня именины отмечает Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.

Поскольку Лазарева суббота обычно приходится на период Великого поста, христианам нельзя употреблять продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца). При этом в праздник есть смягчение: позволительны рыба, растительное масло и немного вина.