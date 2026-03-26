В апреле будет не только Пасха: церковный календарь важных праздников

Христиан ожидает Страстная седмица и Юрьев день

Апрель 2026 года станет центральным месяцем для всех христиан восточного обряда, ведь именно в этот период украинцы будут отмечать Воскресение Господне.

Переход на новоюлианский календарь изменил даты неподвижных праздников (таких как Рождество или Благовещение), однако правила расчета даты Пасхи для православных верующих и греко-католиков остались прежними. В 2026 году разница между восточной и западной традициями составит одну неделю.

Второй весенний месяц начнется с завершения самого строгого периода года — Великого поста, который продлится до 11 апреля включительно. "Телеграф" подготовил церковный календарь на апрель — с важными датами пасхальных праздников и не только.

Церковные праздники в апреле 2026: календарь

4 апреля (суббота) — Лазарева суббота . Вспоминание о чуде воскрешения праведного Лазаря.

. Вспоминание о чуде воскрешения праведного Лазаря. 5 апреля (воскресенье) — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) для прихожан ПЦУ и УГКЦ.

для прихожан ПЦУ и УГКЦ. 6-11 апреля — Страстная седмица (Страстная неделя). Период подготовки к празднику, каждый день которого посвящен последним дням земной жизни Христа.

(Страстная неделя). Период подготовки к празднику, каждый день которого посвящен последним дням земной жизни Христа. 9 апреля (четверг) — Чистый (Великий) четверг.

Чистый (Великий) четверг. 10 апреля (пятница) — Страстная (Великая) пятница.

Страстная (Великая) пятница. 11 апреля (суббота) — Великая суббота. Конец Великого поста.

12 апреля (воскресенье) — Пасха (Светлое Христово Воскресение) по новоюлианскому стилю.

по новоюлианскому стилю. 13-19 апреля — Светлая седмица — неделя радости и праздничных богослужений.

Светлая седмица — неделя радости и праздничных богослужений. 21 апреля (вторник) — Радоница (Проводы) — день поминовения усопших.

(Проводы) — день поминовения усопших. 23 апреля (четверг) — День святого великомученика Георгия Победоносца (Юрьев день) по новому стилю.

Напомним, что по старому стилю святой праздник Благовещение отмечается 7 апреля. Христиане восточного обряда по-новому отпраздновали его еще 25 марта.