На рынке продолжается ажиотаж? Чего ждать от курса доллара на этой неделе

На этой неделе, 6-12 января, ожидается тишина на рынке, но курс американской валюты в среднем не упадет ниже 42,50 гривен

На протяжении зимних праздников на наличном рынке держался спрос на американскую валюту, но сейчас он значительно уменьшился. Эксперт прогнозирует, что 6-12 января курс доллара в среднем не опустится ниже 42,50 грн.

Пока предложение американской валюты на межбанке уменьшилось на 30%, а спрос на нее — на 70%. Поэтому, как сказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Шевчишин, передает ТСН, ажиотажа на наличном рынке нет.

Он прогнозирует, что на протяжении 6-12 января на наличном рынке будет тишина, а также ожидается оживление деловой активности. Однако он не может сказать, сколько продлится стабильность, но курс доллара в среднем не опустится ниже 42,50 гривны в наличном сегменте.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 января

По данным портала Минфин, в понедельник, 6 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,95 грн (покупка) и 42,58 (продажа). Наличный курс — 42,65 (покупка) и 42,70 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,0889 грн.

Ранее Телеграф писал о том, опустится ли курс доллара в Украине после праздников. Экономист навел факторы, влияющие на показатели.