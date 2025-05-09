Как вырастет доход, если доллары на депозите будут лежать два или три года

Самым выгодным ожидается депозит из 1000 долларов, который будет браться на три года

Приумножить свой доход можно как и просто откладывая деньги, так и путем депозита в банках. Чем выше сумма на счету и чем дольше она будет лежать, тем выше ожидается заработок.

Каким будет доход на депозитном счете, если положить, например, 1000 долларов не в год, а на два или три года, разбирался "Телеграф". Чтобы узнать это, мы использовали данные Министерства финансов Украины.

За один год 1000 долларов на депозите, которые равны 41410 гривнам, если обменивать по курсу покупки наличного доллара в 41,41 гривны 9 мая 2025 года, принесут украинцу не более 22 долларов.

На двухлетнем депозите, где будет лежать 1000 долларов, можно заработать до 46 долларов.

Соответственно, наибольший заработок будет на депозите с 1000 долларов за три года — 69 долларов.

То есть самым выгодным ожидается депозит со 1000 долларами, который будет браться на три года. Однако даже с такой суммой невозможно будет заработать и 100 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов стоит положить на депозит, чтобы получить 5 тысяч гривен дохода.