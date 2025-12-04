Что будет с пенсиями и введут ли НДС для ФОПов - экономист о госбюджете на 2026 год

Эксперт рассказал, что является самым большим риском в главном финансовом документе страны

После продолжительных споров и нескольких попыток Верховная Рада все же приняла государственный бюджет на 2026 год — документ, который стал одним из самых проблематичных за последние годы из-за количества разногласий и отличий позиций депутатов.

В комментарии "Телеграфу" финансовый эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса оценил ключевые допущения, заложенные в бюджете-2026, и их потенциальное влияние на экономику. Он объяснил, какие макропрогнозы выглядят уязвимыми и грозят ли украинцам задержки выплат.

— Бюджет 2026 года построен на довольно оптимистичных макропрогнозах. Есть ли среди них такие, которые можно назвать уязвимыми?

— Не знаю, всё выглядит достаточно нормально.

— А что насчет дефицита? Украина никогда не имела такого разрыва между доходами и расходами – непокрытый дефицит оценивается в 60 миллиардов долларов. Какие существуют источники покрытия?

— Источники покрытия – это внешняя помощь. План "А" здесь – репарационный кредит, план "Б" – что-то, что придумает Еврокомиссия взамен плана "А". Но это проблема на большем уровне, Украина на нее не влияет. Сергей Фурса

Сергей Фурса / Facebook-страница

— Могут ли возникнуть задержки с пенсиями и социальными выплатами?

— Не могут.

— А если говорить о введении НДС для ФЛП (ФОП) с доходом более 1 млн грн, насколько оно реалистично и как повлияет на малый и средний бизнес?

— Во-первых, это не касается 26-го года. Это должно быть с 27-го.

Во-вторых, это очень нужная история, ее надо делать. Она нормальный бизнес не затронет. Относительно того, зачем это делать – у нас сейчас огромный внутренний оффшор, который стимулирует и контрабанду, и скрутки по НДС.

И это все обеспечивается такими возможностями, которые есть у большой части бизнеса, а именно – не платить НДС. Поэтому это очень нужно. Просто надо понять, что это повлияет с 27-го года и на бюджет 26-го никоим образом не влияет.

— Также в бюджете прописан прогнозируемый среднегодовой курс около 45 грн за доллар. Ожидаем какой-то рост цен, инфляцию?

— Курс, который прописан в бюджете, ни на что не влияет, потому что это просто прогноз. Будет он таким или нет – никто не знает.

Сейчас мы видим, что волатильность валютного курса минимальна, Нацбанк курс держит, и то, что было прописано в бюджете этого года, не оправдалось. Поэтому не стоит обращать внимания на курсы, которые прописаны в бюджете и на следующий год.

— И последний вопрос: есть ли в этом бюджете какие-то риски, факторы для экономики, которые могут быть опасными для нас?

— Нет, это обычный бюджет. Вот какой можем сделать, такой и есть. Да, там есть толика популизма, но пропорционально оно ни на что не влияет, потому что суммы смешные по сравнению с теми потребностями, бюджетами и дефицитом, который у нас есть. Лучше было бы без популизма? Лучше, но существенно это на картину не повлияло бы.

