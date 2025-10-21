Как ФОПам платить военный сбор и за что платить не надо. Объяснение налоговой

Военный сбор у каждой группы ФОП разный

В Государственной налоговой службе объяснили физическим лицам предпринимателям (ФЛП, на украинском — ФОП) 3 группы, какие поступления облагаются налогами, а какие — нет. Эта группа является плательщиком военного сбора.

Что нужно знать:

ФОПы 3 группы платят налоги, исходя из суммы дохода

Не все поступления на ФОП облагаются налогом

Некоторые налоги уплачиваются раз в квартал — 3 месяца

Как отмечают в ГНСУ, согласно Налоговому кодексу Украины, плательщики единого налога третьей группы упрощенной системы являются плательщиками военного сбора. Сейчас ставка этого налога составляет 1% от доходов.

Объект налогообложения военным сбором:

Для ФОП — доходы, полученные в течение отчетного периода в денежной (наличной/безналичной), материальной или нематериальной форме, кроме пассивных доходов (проценты, дивиденды, страховые выплаты, гранты), а также доходов от продажи собственного движимого или недвижимого имущества.

Для юридических лиц любой доход, полученный в течение отчетного периода, включая филиалы и представительства.

Для е-резидентов – сумма средств, поступившая на счет такого плательщика в банке.

Что входит в доходы:

Стоимость безвозмездно полученных товаров/услуг. Сюда входят подарки, не предусматривающие денежную компенсацию или возврат. То, что передано на ответственное хранение и использовано им.

Списана кредиторская задолженность после истечения срока исковой давности (для плательщиков НДС).

Сумма полученного вознаграждения поверенного (агента) по договорам доверенности, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам.

Для юридических лиц это предоплата за товары/услуги, полученная до перехода на упрощенную систему налогообложения.

Заметим, что доходом не считается выплата по НДС (налогу на добавленную стоимость), кредиты и возвратная финансовая помощь за последние 12 месяцев, бюджетные средства целевого назначения и т.п.

В Украине действует третий отчетный квартал 2025 года, период июль-сентябрь. Крайний срок уплаты военного сбора для 3 группы 19 ноября. В случае просрочки платежа до 30 суток может начисляться штраф в размере 5% от суммы неуплаты, свыше 30 суток — 10% суммы, согласно п. 124.1 ст. 124 Налогового кодекса.

Добавим, что за 9 месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано более 225 тыс. новых ФОП и закрыто 120 тысяч. Общая численность физлиц-предпринимателей составила 1,77 млн грн.

Ранее "Телеграф" писал, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина рассказала, что не так в законе о налогах с продаж на OLX.