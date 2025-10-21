Как ФОПам платить военный сбор и за что платить не надо. Объяснение налоговой
Военный сбор у каждой группы ФОП разный
В Государственной налоговой службе объяснили физическим лицам предпринимателям (ФЛП, на украинском — ФОП) 3 группы, какие поступления облагаются налогами, а какие — нет. Эта группа является плательщиком военного сбора.
Что нужно знать:
- ФОПы 3 группы платят налоги, исходя из суммы дохода
- Не все поступления на ФОП облагаются налогом
- Некоторые налоги уплачиваются раз в квартал — 3 месяца
Как отмечают в ГНСУ, согласно Налоговому кодексу Украины, плательщики единого налога третьей группы упрощенной системы являются плательщиками военного сбора. Сейчас ставка этого налога составляет 1% от доходов.
Объект налогообложения военным сбором:
- Для ФОП — доходы, полученные в течение отчетного периода в денежной (наличной/безналичной), материальной или нематериальной форме, кроме пассивных доходов (проценты, дивиденды, страховые выплаты, гранты), а также доходов от продажи собственного движимого или недвижимого имущества.
- Для юридических лиц любой доход, полученный в течение отчетного периода, включая филиалы и представительства.
- Для е-резидентов – сумма средств, поступившая на счет такого плательщика в банке.
Что входит в доходы:
- Стоимость безвозмездно полученных товаров/услуг. Сюда входят подарки, не предусматривающие денежную компенсацию или возврат. То, что передано на ответственное хранение и использовано им.
- Списана кредиторская задолженность после истечения срока исковой давности (для плательщиков НДС).
- Сумма полученного вознаграждения поверенного (агента) по договорам доверенности, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам.
- Для юридических лиц это предоплата за товары/услуги, полученная до перехода на упрощенную систему налогообложения.
Заметим, что доходом не считается выплата по НДС (налогу на добавленную стоимость), кредиты и возвратная финансовая помощь за последние 12 месяцев, бюджетные средства целевого назначения и т.п.
В Украине действует третий отчетный квартал 2025 года, период июль-сентябрь. Крайний срок уплаты военного сбора для 3 группы 19 ноября. В случае просрочки платежа до 30 суток может начисляться штраф в размере 5% от суммы неуплаты, свыше 30 суток — 10% суммы, согласно п. 124.1 ст. 124 Налогового кодекса.
Добавим, что за 9 месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано более 225 тыс. новых ФОП и закрыто 120 тысяч. Общая численность физлиц-предпринимателей составила 1,77 млн грн.
