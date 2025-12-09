От налога больше вреда, чем пользы? Терехов заступился за ФОП в Харькове

Мэр считает, что малый бизнес важно поддерживать, а не тяготить

Городской глава Харькова Игорь Терехов выступил в защиту малого бизнеса на фоне возможного введения НДС для ФОПов. По его мнению, повышение налогов для предпринимателей может привести к массовому закрытию бизнесов.

Что нужно знать

Во время войны малый бизнес является основой экономики и нуждается в поддержке

В Харькове продолжают работать более 127 тыс. ФОП, что даже больше, чем до войны

Городские власти отменили все местные налоги и сборы для поддержки предпринимателей

Об этом Терехов рассказал в интервью "Радио НВ". Он отметил, что малый бизнес во время войны является основой экономики, поскольку от него зависят жизни людей.

Малый бизнес во время войны является основой страны. И очень важно его поддерживать, а не тяготить. Я категорически против налогов, которые планируют ввести. Нужно все делать экономически взвешенно. Да, идет война, и огромные средства необходимо направлять на помощь военным. Но малый бизнес притеснять нельзя подчеркнул Терехов.

Кроме того, мэр поблагодарил предпринимателей, которые продолжают деятельность в Харькове, несмотря на постоянные атаки и трудности из-за них.

Сейчас у нас функционируют более 127 тыс. ФЛП (ФОП), и это больше, чем до войны. Мы делаем все возможное, что от нас зависит для их поддержки. В частности, горсовет принял решение об отмене всех местных налогов и сборов, чтобы предприниматели направляли оборотные средства на закупку материалов, заработную плату и создание рабочих мест подытожил мэр.

Предыстория

В Украине обсуждается возможное введение НДС для ФОПов с годовым оборотом более 1 млн грн.

Пока в Верховной Раде уверяют, что этот вопрос будет отложен до завершения военного положения, в Минфине настаивают на введении этого налога.

Финансовый эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "Телеграфу", что введение НДС может быть с 2027 года.

Во-вторых, это очень нужная история, ее надо делать. Она нормальный бизнес не затронет. Относительно того, зачем это делать – у нас сейчас огромный внутренний оффшор, который стимулирует и контрабанду, и скрутки по НДС. И это все обеспечивается такими возможностями, которые есть у большой части бизнеса, а именно – не платить НДС. Поэтому это очень нужно. Просто надо понять, что это повлияет с 27-го года и на бюджет 26-го никоим образом не влияет. пояснил эксперт.

