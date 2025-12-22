"Такого курса не будет!" Пендзин сделал неожиданное заявление о долларе
Стремительное падение стоимости гривны относительно доллара в 2026 году практически невозможно
Заложенный в государственном бюджете на 2026 год курс доллара в 45,6 гривны сейчас выглядит очень пессимистическим. Выделение европейского кредита помогло стабилизировать инфляционные процессы в Украине.
В ближайшие 2 года можно надеяться на стабильность украинской гривны. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Каков будет курс доллара в 2026 году
"После того, когда нам дали 90 млрд евро в два года, по сути подарок, будем считать, что национальная денежная единица будет демонстрировать удивительно высокую стабильность. Ну, может, немножко будет ослабляться под давлением наших зарубежных партнеров и кредиторов", — сказал Пендзин.
Он напомнил, что у Украины есть прямая зависимость курса национальной денежной единицы от западной макрофинансовой помощи. По словам экономиста, когда она предоставляется, серьезных потрясений и сильной инфляции ждать не стоит.
"Что важно понимать? Падение курса автоматически приводит к росту цен на импорт. А поскольку мы в импорте сидим очень мощно, это мгновенно серьезно ударит по инфляции. А инфляция — это обнищание населения, это социальные проблемы, это недовольство малоимущих. А у нас кто бы что ни говорил, но в воздухе запахло выборами мощно. А период выборов у нас с вами, учитывая, как себя ведет на сегодня правящая политическая сила, бюджет этого года — это фестиваль неслыханной щедрости. И в тех условиях кто-то будет все перечеркивать большими красными крестиками, провоцируя инфляцию. Да нет", — сказал Пендзин.
Он добавил, что, по его мнению, если действительно впереди "зареет избирательный процесс", то украинцы увидят много интересных моментов. И это будет не только так называемая "Вовина тысяча", но и другие программы, чтобы улучшить восприятие провластной политической силы избирателями.
"В бюджете на 2025 год был заложен курс 45 гривен за доллар. А среднегодовой курс показал 42 гривны. И ничего не изменилось. Потому что было макроэкономическое финансирование. Да, в бюджете на следующий год 45,6 гривны за доллар. И что? Ну, 45 гривен не будет, поверьте. Ну, разве что под очень мощным давлением Международного валютного фонда", — сказал Пендзин.
Он подчеркнул, если бы партнеры не выделили средства, то курс мог достичь и 50 гривен за доллар, потому что государству нужно было бы чем-то обеспечить социальные расходы. А поскольку деньги выделены, то волноваться о курсе валюты сейчас не стоит.
"На 2026-2027 годы Украина деньгами обеспечена. А дальше как будет, этот вопрос. Поэтому, доживем до конца 2027 года, а там посмотрим", — резюмировал Пендзин.
