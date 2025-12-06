В следующем году курс доллара перепрыгнет 45 грн? Фурса объяснил чего ждать

В настоящее время курс доллара достигает 41 грн

Курс доллара, прописанный в бюджете на следующий год, фактически ничего не изменит. Так как это прогноз, а не фиксированная цифра.

Об этом финансовый эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "Телеграфу" в материале "Что будет с пенсиями и введут ли НДС для ФОП – экономист о госбюджете на 2026 год".

Что нужно знать:

На 2026 год в проекте бюджета курс доллара прогнозируется на уровне 45,6 гривны

Национальный банк Украины удерживает курс иностранных валют

Цифры заложены в бюджет на 2026 год могут не соответствовать действительности

По словам Фурсы, курс, прописанный в бюджете, ни на что не влияет, потому что это просто прогноз. Будет ли он таким или нет – никто не знает. То есть указанные в Госбюджете цифры по курсу фактически ничего не могут гарантировать.

Курс доллара 6 декабря 2025

Пока можно увидеть, что волатильность валютного курса минимальна. Как говорит финансовый эксперт, Нацбанк курс держит, и то, что было прописано в бюджете в этом году, не оправдалось. Поэтому не стоит обращать внимание на курсы, прописанные в бюджете и в следующем году.

Напомним, уже известно, из каких банков украинцы активно забирают деньги и куда их вкладывают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что финансист Андрей Шевчишин назвал главное условие скачка валюты в 2026 году.