Есть ли смысл скупать доллары? Эксперты рассказали, какой будет курс к Новому году

Часть средств держать в иностранной валюте вполне разумно

До конца текущего года курс украинской гривны будет оставаться относительно стабильным. Так считают финансовые эксперты, анализирующие текущие тенденции на валютном рынке.

При условии активного сдерживания регулятором колебаний на межбанковском валютном рынке, курс доллара к концу года будет расти незаметно, без рывков. Об этом пишет онлайн-медиа "Фокус".

Что нужно знать

Курс доллара и евро до конца года останется стабильным

Эксперты советуют не скупать валюту, а рассмотреть валютные ОВГЗ

Часть сбережений можно держать в иностранной валюте

Большинство экспертов сходятся во мнении, что к Новому году доллар будет стоить около 42-43 грн, а евро остановится на отметке в 49-50 грн.

При этом, если сезонный спрос на валюту вырастет быстрее, чем ее предложение, аналитики даже не исключают небольшое ослабление гривны в начале 2026 года. Однако они не рекомендуют сейчас скупать валюту бездумно.

Куда лучше вложить средства

Покупка долларов

Чтобы сохранить сбережения, будет рациональным рассматривать валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С учетом государственных гарантий, доходность этих ценных бумаг в валюте выше, чем по депозитам, при этом риски сведены к минимуму. Впрочем, если пока доллар не поднялся выше 43 грн, покупка валюты для путешествий или дорогого приобретения выглядит вполне рационально.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заметил, что часть сбережений вполне уместно держать в иностранной валюте. "Это помогает сохранить покупательную способность капитала и уменьшить риски, связанные с колебаниями гривны и инфляцией", — заметил эксперт, добавив, что подобное расширение спектра активов также создает основу для более сбалансированного управления личными финансами.

