"Такого курсу не буде!" Пендзин зробив несподівану заяву про долар

Стрімке падіння вартості гривні щодо долара у 2026 році майже не можливе

Закладений у державному бюджеті на 2026 рік курс долара у 45,6 гривні наразі виглядає дуже песимістичним. Виділення європейського кредиту допомогло стабілізувати інфляційні процеси в Україні.

В найближчі 2 роки можна сподіватись на стабільність української гривні. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що треба знати:

У державному бюджеті на 2026 рік курс долара закладений на рівні 45,6 гривні

Великої інфляції в наступному році не буде

Завдяки партнерам фінансовий сектор в Україні лихоманити не буде

Який буде курс долара у 2026 році

"Після того, коли нам дали 90 млрд євро на два роки, по суті подарунок, будемо вважати, що національна грошова одиниця буде демонструвати напрочуд високу стабільність. Ну, може трошечки буде послаблюватись під тиском наших закордонних партнерів і кредиторів", — сказав Пендзин.

Він нагадав, що в України є пряма залежність курсу національної грошової одиниці від західної макрофінансової допомоги. За словами економіста, коли вона надається, серйозних потрясінь та великої інфляції очікувати не варто.

"Що важливо розуміти? Падіння курсу автоматично призводить до росту цін на імпорт. А оскільки ми в імпорті сидимо дуже потужно, це миттєво серйозно вдарить по інфляції. А інфляція — це зубожіння населення, це соціальні проблеми, це незадоволення малозабезпечене. А в нас хто б там що не говорив, але в повітрі запахло виборами потужно. А період виборів в нас з вами, з огляду на те, як себе поводить на сьогодні провладна політична сила, то бюджет цього року — це фестиваль нечуваної щедрості. І в тих умовах хтось буде ото все перекреслювати великими червоними хрестиками, провокуючи інфляцію. Та ні", — сказав Пендзин.

Він додав, що, на його думку, якщо дійсно попереду "замайорить виборчий процес", то українці побачать багато цікавих моментів. І це буде не тільки, так звана, "Вовина тисяча", але й інші програми, щоб покращити сприйняття провладної політичної сили виборцями.

"В бюджеті на 2025 рік був закладений курс 45 гривень за долар. А середньорічний курс показав 42 гривні. І нічого не змінилося. Бо мали макроекономічне фінансування. Так, в бюджеті на наступний рік 45,6 гривні за долар. І що? Ну, 45 гривень не буде, повірте. Ну, хіба під дуже потужним тиском Міжнародного валютного фонду", — сказав Пендзин.

Він наголосив, якби партнери не виділили кошти, то курс міг сягнути і 50 гривень за долар, бо державі треба було б чимось забезпечити соціальні видатки. А оскільки гроші виділені, то хвилюватись про курс валюти зараз не варто.

"На 2026 — 2027 роки Україна грошима забезпечена. А далі як буде, оце питання. Тож, доживімо до кінця 2027 року, а там подивимося", — резюмував Пендзин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні на 2026 рік необхідно 52 мільярди євро зовнішнього фінансування. Ця сума дасть змогу уникнути ймовірного економічного колапсу, який створить серйозну загрозу безпеці всієї Європи.