Курс доллара в Харькове изменится на праздники: чего ждать от валюты

На цены в следующие две недели будет влиять календарь

Харьковчанам на новогодние праздники, вероятно, придется дороже покупать доллар в обменниках. В конце года курс может немного колебаться.

Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов в комментарии ТСН.

Так, например, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорит, что на курс гривны в следующие две недели будет влиять календарь, то есть рождественские и новогодние праздники.

"Очевидно, что деловая активность будет постепенно снижаться, хотя с 22 по 29 декабря еще возможны незначительные колебания курса как на межбанковском, так и на наличном рынках. Но в целом сохранятся нынешние средние значения курсов как доллара, так и евро, то есть около 42,5 грн/доллар и около 50 грн/евро", – уточнил Андрей Шевчишин.

Аналогичного мнения придерживается и экономист Андрей Забловский. Согласно его прогнозу, на межбанковском рынке курс доллара останется в предыдущем коридоре 42,2–42,5 грн/доллар.

"Это означает, что наличный доллар при повышении курса межбанка может в конце года на короткое время дорожать в среднем до 42,7 грн. В начале следующего года маловероятны изменения курса от 42,5 грн/доллар", – подытожил Андрей Забловский.

