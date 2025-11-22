Когда доллар будет по 45. Финансист назвал главное условие скачка валюты

На курс могут повлиять не только мирный план и коррупционный скандал

Рост курса доллара до 45 грн за единицу вполне возможен в Украине, но достаточно многое в этом вопросе зависит от Национального банка Украины (НБУ). Здесь следует понимать, что разговоры о "мирном плане" США и коррупционном скандале в энергетике не прошли бесследно.

Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале "Коррупционный скандал, мирный план и миссия МВФ. Почему снова дорожает доллар и что будет с курсом".

Что нужно знать:

Сейчас курс доллара в Украине колеблется в пределах 42 грн/$

Иностранная валюта может стать по 44-45 грн, но по меньшей мере при одном условии

Как говорит Шевчишин, курсы на уровне 44-45 грн/$ теоретически возможны. Ведь исключать такую возможность на фоне коррупционного скандала и мирных переговоров нельзя. Но следует понимать, что для скачка курса аж на 2-3 грн должен, так сказать, вмешаться НБУ.

Курс доллара сейчас

Финансист объясняет, что для начала с таким ценовым уровнем должен согласиться Нацбанк, а это возможно только при сокращении потока денег в Украину. То есть, если произойдет разбалансирование платежного баланса и государственного бюджета. В этот момент НБУ вполне может действовать наперед, выравнивая ситуацию курсом. Именно в этом случае и доллар может стать по 44-45 грн.

Напомним, Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, уже рассказал, чего ждать от курса доллара в канун новогодних праздников.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом в Украине на фоне "дела Миндича" и "мирного плана".