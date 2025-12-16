Евро преодолело отметку 50 грн: что ждать украинцам в 2026 году

Начало года может показать курс евро немного выше 50 грн

В понедельник, 15 декабря, банки в Украине обновили свои курсы и в некоторых из них евро начали продавать по 50 гривен. На это сразу несколько причин, однако эксперты уверены, что поднимать панику не стоит.

Что нужно знать:

Несмотря на колебания, гривна остаётся относительно стабильной

"Качели" гривны к евро в основном зависят от курса евро к доллару

Постепенное ослабление национальной валюты не является опасным сигналом

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты. Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус пояснил, что в условиях, которых сейчас находится Украина, определенная инфляция ее национальной денежной единицы должна происходить.

Специалист добавил, что когда принимался бюджет Украины на 2025 год, средний курс гривны к доллару составлял около 45 грн за доллар, и за год колебался в диапазоне 43–45 грн.

Причины краткосрочного ослабления гривны связаны, как полагает эксперт, с политикой Министерства финансов и Национального банка. Министерство заинтересовано в более слабой национальной валюте.

Потому что они получают в валюте деньги, а затем в Центральном Национальном Банке обмениваются на гривны. И чем слабее валюта, тем больше они получают гривен соответственно. Которые идут у нас на финансирование социальной сферы объяснил Ус.

В то же время экономист Олег Устенко говорит, что в основном все качели курса гривны к евро происходят из-за того, как евро колеблется относительно доллара.

Он также напомнил, что еще летом текущего года озвучивал следующий прогноз:

Я бы ориентировался на то, что курс будет двигаться в сторону за 1 евро — 1 доллар и 20 центов. Курс к гривне, в плане евро, это производное от того курса, который есть в паре евро в доллар. Берете любой курс, который у нас будет доллар-гривна, а затем можете умножать его на 1.18 сейчас, или на 1.2 через несколько недель или дней. И тогда будете получать тот курс, который будет гривна по отношению к евро. Мы двигаемся в направлении 50 гривен говорит Устенко.

Прогноз курса доллара и евро на 2026

Иван Ус прогнозирует, что начало года может показать курс евро немного выше 50 грн, но, по его мнению он вряд ли превысит 52 грн. Что касается доллара, в бюджете на 2026 год средний курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар.

Постепенное ослабление национальной валюты не является "опасным сигналом", а скорее логичным шагом в условиях текущей экономической ситуации и сотрудничества с международными партнёрами.

Олег Устенко ранее в интервью для Новости.LIVE говорил, как рассчитывать курс евро к гривне на следующий год:

Если среднегодовой курс стоит на следующий год 45, скажем, с половиной гривен за 1 доллар, то, соответственно, ты должен ориентироваться на курс евро. Опять-таки, 45,5 умножаешь на 1,2 и плюс 9 гривен добавляешь, и ты должен увидеть курс 54. Если ты веришь в курс 45,5 среднегодовой, то, соответственно, среднегодовой евро на следующий год ты должен видеть где-то на уровне около 54-55 гривен за 1 евро отметил экономист.

