Аренда вместо покупки: можно ли сэкономить тысячи гривен на зарядных станциях

Цены на аренду зарядной станции в Украине не являются маленькими

В Украине постоянные отключения света стали привычной реальностью, однако цены на зарядные станции остаются высокими. В то же время существует альтернатива — аренда такого оборудования, и "Телеграф" расскажет, выгодно ли это решение.

Как работает аренда зарядных станций

Аренда зарядных станций предполагает кратко- или среднесрочное пользование оборудованием с фиксированной оплатой за сутки. Чаще всего станции берут на один-три дня во время пиковых отключений или на более долгий период в случае прогнозируемых перебоев с электроснабжением.

В стоимость аренды, как правило, входит именно пользование зарядной станцией без затрат на обслуживание или ремонт при штатной эксплуатации.

Например, суточная аренда мощной EcoFlow DELTA Pro с заявленной мощностью до 7200 Вт и емкостью 3600 Вт-ч может стоить около 8000 гривен. Менее мощные модели, такие как EcoFlow DELTA 2 или EcoFlow DELTA 3300 Вт, сдаются в аренду примерно за 4000 гривен в сутки. Портативные станции среднего класса, в частности EcoFlow River 2 Pro или River Max, обычно стоят около 2800 гривен в сутки.

Аналогичные по характеристикам модели BLUETTI или JACKERY имеют схожие ценовые диапазоны: от 1500-2200 гривен в сутки для компактных решений до 5000-6500 гривен для мощных станций, способных питать несколько бытовых приборов одновременно.

Оренда зарядных станций в Украине

Отдельные компании применяют гибкую тарифную сетку в зависимости от срока аренды. Например, при пользовании станцией одни сутки цена может составлять около 600 гривен за сутки, при аренде до двух суток — 550 гривен за сутки, а при более длительном пользовании — около 500 гривен за сутки.

В то же время для дорогих и мощных моделей часто предусмотрен значительный залог, который может достигать 70 тысяч гривен. Залоговая сумма возвращается после осмотра оборудования и проверки его работоспособности за вычетом стоимости фактических суток аренды.

Вопрос доставки обычно обсуждается отдельно. В крупных городах, в частности в Киеве и пригороде — Броварах, Буче и Ирпене, — многие сервисы предлагают самовывоз или доставку за отдельную плату. Подключение зарядной станции, как правило, не требует сложных технических работ: оборудование рассчитано на бытовое использование, а арендатору предоставляют базовую инструкцию по эксплуатации и ограничениям по нагрузке.

Возврат станции происходит после завершения срока аренды с обязательным осмотром. Если оборудование исправно и не имеет повреждений, залог возвращают в полном объеме или с учетом стоимости аренды. Такой формат позволяет пользователям получить резервное питание на период отключений без необходимости покупать дорогое оборудование и брать на себя обязательства по его хранению и обслуживанию.

Аренда или покупка: что выгоднее

Если сравнивать аренду и покупку зарядных станций для квартир и домов, ключевая разница заключается в финансовой нагрузке, удобстве пользования и сопутствующих рисках.

Покупка даже средней по характеристикам зарядной станции предполагает значительные единоразовые затраты. Например, EcoFlow DELTA 2 стоит на рынке от примерно 30,9 тыс. до почти 50 тыс. гривен, классическая EcoFlow DELTA с емкостью 1260 Вт/ч — около 47 тыс. гривен.

Менее мощные решения вроде EcoFlow River 2 Max или компактных моделей Bluetti стартуют от 12-23 тыс. гривен, тогда как мощные станции для питания большего количества техники могут стоить 70-100 тыс. гривен и более. Кроме цены самой станции, владелец берет на себя расходы на хранение, зарядку, контроль состояния аккумулятора и риск деградации батареи со временем, даже если устройство используется нерегулярно.

Аренда, в свою очередь, позволяет обойтись без больших первоначальных вложений. Суточная стоимость аренды популярных моделей колеблется от 1500-2800 гривен для компактных станций до 4000-6500 гривен для среднего и мощного класса и до 8000 гривен в сутки для флагманских решений, таких как EcoFlow DELTA Pro. Даже с учетом залога, который для дорогих моделей может достигать 70 тыс. гривен, эти средства не тратятся окончательно и возвращаются после завершения аренды при условии исправности оборудования.

Зарядные станции от Ecoflow

С точки зрения удобства аренда снимает с пользователя большинство бытовых и технических хлопот. Не нужно думать о длительном хранении громоздкого устройства, его регулярных циклах зарядки и разрядки для сохранения ресурса аккумулятора или возможном ремонте после окончания гарантии. Кроме того, аренда позволяет подобрать станцию под конкретный сценарий — от компактного решения для роутера и ноутбука до мощной станции для питания холодильника, котла или нескольких бытовых приборов — без привъязки к одной модели.

Вопреки этому, аренда становится экономически целесообразной не во всех случаях. Если отключения света носят регулярный и длительный характер, а станция используется почти каждый день, как в большинстве домохозяйств украинцев, совокупные расходы на аренду за несколько недель или месяцев могут приблизиться к стоимости покупки. В таких условиях собственная станция быстрее окупается и обеспечивает постоянный доступ к резервному питанию без ограничений во времени.

Аренда является рациональным решением в сценариях краткосрочных или нерегулярных отключений, для арендованного жилья, временного проживания, тестирования мощности перед покупкой или как резервный вариант на периоды пиковых нагрузок на энергосистему. Покупка же оправдана тогда, когда зарядная станция становится постоянным элементом домашней инфраструктуры и используется системно.

На что обратить внимание перед арендой

Во время аренды зарядной станции для квартиры или частного дома ключевое значение имеют технические ограничения оборудования, ведь именно они определяют, какие устройства можно подключать и как долго станция сможет их питать. Основным параметром является выходная мощность.

Компактные станции с мощностью 200-300 Вт рассчитаны на зарядку смартфонов, ноутбуков, павербанков, работу роутера или настольного освещения. Модели среднего класса с мощностью 700-1200 Вт уже позволяют подключать телевизор, холодильник с низким пусковым током, газовый котел с электроникой, а также несколько бытовых приборов одновременно.

Мощные станции на 1800-3000 Вт и более могут обеспечить работу холодильника, морозильной камеры, насосов, систем отопления, рабочего места с несколькими мониторами и освещением, но даже они имеют ограничения по приборам с высокими пусковыми нагрузками, такими как электроплиты, бойлеры, обогреватели или стиральные машины.

Вторым важным ограничением является емкость аккумулятора, которая напрямую влияет на продолжительность автономной работы. Станция с емкостью 200-300 Вт/ч обеспечит несколько часов работы интернета и освещения, тогда как модели на 1000-2000 Вт/ч могут поддерживать базовые бытовые потребности в течение части суток. При этом стоит учитывать, что реальное время работы зависит от суммарной нагрузки, температуры окружающей среды и собственного энергопотребления станции, а заявленная емкость не равна полезной энергии на выходе.

Отдельного внимания требует вопрос ответственности арендатора. В большинстве случаев договор аренды предусматривает материальную ответственность за повреждение оборудования, использование его не по назначению или превышение допустимой нагрузки. Именно поэтому важно придерживаться рекомендаций по подключению техники, не использовать самодельные удлинители или сомнительные адаптеры, а также не подключать устройства, которые превышают паспортную мощность станции. В случае нарушения этих условий компания-арендодатель может удержать часть или весь залог.

С точки зрения безопасности зарядные станции считаются подходящими для использования в жилых помещениях, так как они не имеют выхлопов и работают практически бесшумно. В то же время их не рекомендуется эксплуатировать во влажных помещениях, вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Станция должна стоять на ровной поверхности со свободным доступом воздуха к вентиляционным отверстиям, чтобы избежать перегрева. Также нежелательно оставлять оборудование без присмотра во время работы с максимальной нагрузкой.

