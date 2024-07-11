Зарядные станции: есть ли смысл покупать б/у и на что важно обратить внимание

Несколько полезных советов помогут сделать правильный выбор

В условиях отключений света на помощь украинцам приходят портативные зарядные станции. Цены на некоторые модели действительно бьют по карману граждан, потому многие интересуются, можно ли покупать б/у станцию и как ее проверить.

На просторах интернета и сайтах объявлений есть множество предложений о продаже зарядных станций, но уже бывшего употребления. Цены на них, соответственно, в разы меньше, нежели на те, что продают в магазинах.

"Телеграф" решил разобраться, есть ли смысл тратить деньги на б/у станции и на что стоит обращать внимание перед покупкой этой техники с рук.

В целях экономии приобретение уже использованной станции — хороший вариант. Однако стоит не забывать о безопасности. Убедитесь, что у продавца есть все необходимые документы на это устройство и гарантия. Также обратите внимание, что такие дополнительные функции, такие как защита от перегрузки и короткого замыкания, тоже могут быть важны.

При покупке через интернет следует на месте проверить станцию. При этом эффективнее будет подождать хотя бы несколько минут, чтобы убедиться, что устройство работает без проблем.

Следует тщательно проверить зарядное устройство к портативной станции и разъем на ней. В случае обнаружения дефектов на шнуре или с разъемом, лучше отказаться от этой покупки.

"Телеграф" промониторил предложения о продаже б/у станций в интернете. Отметим, что некоторые продавцы указывают, что делают отправку только по полной предоплате. Планируя покупку, не стоит соглашаться на такие предложения, поскольку в случае обнаружения поломок или дефектов в устройстве, есть шанс, что ваши деньги вам назад уже не вернут.

О том, сколько сейчас стоят зарядные станции, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что какую зарядную станцию нужно брать, чтобы ее мощности хватило на стиральную машинку.